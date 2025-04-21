Игорь Крутой поделился очень важным событием

Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой обрадовал своих поклонников новостью о создании собственной студии, сообщает Zakon.kz.

Об этом маэстро рассказал в Instagram 21 апреля 2025 года, опубликовав кадры из своей студии.

"Хочу поделиться с вами, мои дорогие подписчики, очень важным событием в моей композиторской карьере – я наконец-то закончил работу над созданием своей собственной студии, в которой и буду продолжать работать… Наверное, только коллеги смогут меня понять, что значит для любого композитора иметь возможность записывать свою музыку в собственной студии, право и время на эксперименты, насытить ее новейшей аппаратурой и окружить себя верными и талантливыми единомышленниками", – написал под публикацией Игорь Крутой.

Также 70-летний композитор пообещал фолловерам делиться записями с талантливыми исполнителями, сделанными в его студии:

"Учитывая наши с вами теплые и близкие отношения, конечно же, буду делиться, дорогие подписчики, интересными фрагментами записей с талантливыми исполнителями… До встречи, мои дорогие!"

Поклонники порадовались за Игоря Крутого и пожелали своему кумиру обрести новый импульс в творческой карьере. Некоторые из них отметили, что ждут в студии всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена:

"Супер".

"Очень красивая и уютная студия! Видно, что для вас это много значит и что в это действительно вложена душа и сердце!"

"Самые сердечные поздравления, Игорь Яковлевич. Пусть это достижение в вашей творческой жизни даст новый импульс, чтобы создавать, чтобы удивлять, чтобы радовать!"

"Очень рада за вас, Игорь Яковлевич. Поздравляю и ждем шедевров от вас, как всегда. Ждем Димаша в вашей студии, и пусть сбудется, ведь многого у судьбы не прошу. Удачи и успехов вам, будьте здоровы и счастливы".

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