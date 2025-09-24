#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
545.01
642.84
6.52
Культура и шоу-бизнес

"Будет эксклюзив": Кайрат Нуртас раскрыл имена звезд, которые выступят на его концерте

казахстанский певец Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 15:32 Фото: YouTube/Kairat Nurtas
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас заинтриговал своих поклонников новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 23 сентября 2025 года, любимец многих казахстанцев опубликовал ролик, в котором раскрыл имена звезд, которые выступят на его концерте.

Так, гостями вечера станут известные группы "Ирина Кайратовна" и Ninety One (91). Имя третьего гостя или гостьи Нуртас не раскрыл, написав лишь: "Н...?"

"До скорой встречи, слушатель!" – заключил Кайрат.

Фолловеры предположили, что третьей звездой, которая выступит на концерте их кумира, могут быть "Нюша, Назима или Нурбуллин". Но Нуртас никак не отреагировал на эти варианты.

В целом подписчики написали, что с нетерпением ждут концерта, который, по их словам, может стать "историческим". Также они традиционно завалили Кайрата комплиментами:

  • "Все, иду!"
  • "Кайрош, удачи".
  • "Мистер харизма!"
  • "Что за красавчик".
  • "Включила таймер".
  • "Вы – легенда, слов нет".
  • "Значит, концерт будет легендарным".
  • "Концерт, который мы ждали столько лет".
  • "Кажется, нас ждет исторический концерт".
  • "Неизвестно, будет ли еще такой концерт в XXI веке".
  • "Пусть станет вечером, который останется в истории".
  • "На концерте, кажется, будет эксклюзив, который народ не ожидал".
  • "Кажется, единственный артист, который и на тоях зажигает, и стадион может собрать".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 15:32
Кайрат Нуртас огорчил поклонников

17 сентября 2025 года Кайрат Нуртас объявил о проведении сольного концерта на Центральном стадионе Алматы. Выступление запланировано на 31 октября. По словам артиста, концерт станет особенным событием – впервые за последние 10 лет он вновь выйдет на большую арену.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алсу выступила против "мудрых жен", раскритиковав оправдание измен
14:42, Сегодня
Алсу выступила против "мудрых жен", раскритиковав оправдание измен
"Спасибо, что выбрала меня!": Сергей Лазарев показал кадры с важного семейного праздника
13:24, Сегодня
"Спасибо, что выбрала меня!": Сергей Лазарев показал кадры с важного семейного праздника
Чемпион по лени и VIP-норы: необычный зверек обитает в зоопарке Шымкента
13:15, Сегодня
Чемпион по лени и VIP-норы: необычный зверек обитает в зоопарке Шымкента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: