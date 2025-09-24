"Будет эксклюзив": Кайрат Нуртас раскрыл имена звезд, которые выступят на его концерте

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас заинтриговал своих поклонников новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 23 сентября 2025 года, любимец многих казахстанцев опубликовал ролик, в котором раскрыл имена звезд, которые выступят на его концерте.

Так, гостями вечера станут известные группы "Ирина Кайратовна" и Ninety One (91). Имя третьего гостя или гостьи Нуртас не раскрыл, написав лишь: "Н...?"

"До скорой встречи, слушатель!" – заключил Кайрат.

Фолловеры предположили, что третьей звездой, которая выступит на концерте их кумира, могут быть "Нюша, Назима или Нурбуллин". Но Нуртас никак не отреагировал на эти варианты.

В целом подписчики написали, что с нетерпением ждут концерта, который, по их словам, может стать "историческим". Также они традиционно завалили Кайрата комплиментами:

"Все, иду!"

"Кайрош, удачи".

"Мистер харизма!"

"Что за красавчик".

"Включила таймер".

"Вы – легенда, слов нет".

"Значит, концерт будет легендарным".

"Концерт, который мы ждали столько лет".

"Кажется, нас ждет исторический концерт".

"Неизвестно, будет ли еще такой концерт в XXI веке".

"Пусть станет вечером, который останется в истории".

"На концерте, кажется, будет эксклюзив, который народ не ожидал".

"Кажется, единственный артист, который и на тоях зажигает, и стадион может собрать".

17 сентября 2025 года Кайрат Нуртас объявил о проведении сольного концерта на Центральном стадионе Алматы. Выступление запланировано на 31 октября. По словам артиста, концерт станет особенным событием – впервые за последние 10 лет он вновь выйдет на большую арену.