"Будет эксклюзив": Кайрат Нуртас раскрыл имена звезд, которые выступят на его концерте
Накануне, 23 сентября 2025 года, любимец многих казахстанцев опубликовал ролик, в котором раскрыл имена звезд, которые выступят на его концерте.
Так, гостями вечера станут известные группы "Ирина Кайратовна" и Ninety One (91). Имя третьего гостя или гостьи Нуртас не раскрыл, написав лишь: "Н...?"
"До скорой встречи, слушатель!" – заключил Кайрат.
Фолловеры предположили, что третьей звездой, которая выступит на концерте их кумира, могут быть "Нюша, Назима или Нурбуллин". Но Нуртас никак не отреагировал на эти варианты.
В целом подписчики написали, что с нетерпением ждут концерта, который, по их словам, может стать "историческим". Также они традиционно завалили Кайрата комплиментами:
- "Все, иду!"
- "Кайрош, удачи".
- "Мистер харизма!"
- "Что за красавчик".
- "Включила таймер".
- "Вы – легенда, слов нет".
- "Значит, концерт будет легендарным".
- "Концерт, который мы ждали столько лет".
- "Кажется, нас ждет исторический концерт".
- "Неизвестно, будет ли еще такой концерт в XXI веке".
- "Пусть станет вечером, который останется в истории".
- "На концерте, кажется, будет эксклюзив, который народ не ожидал".
- "Кажется, единственный артист, который и на тоях зажигает, и стадион может собрать".
Материал по теме
17 сентября 2025 года Кайрат Нуртас объявил о проведении сольного концерта на Центральном стадионе Алматы. Выступление запланировано на 31 октября. По словам артиста, концерт станет особенным событием – впервые за последние 10 лет он вновь выйдет на большую арену.