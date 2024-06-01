Многодетный Арман Давлетяров озадачил поклонников

Бывший гендиректор телеканала Муз ТВ и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров опубликовал в Instagram редкое семейное фото – ему удалось собрать в одном кадре пятерых детей, сообщает Zakon.kz.

Многодетный отец поздравил с Международным днем защиты детей.

"На этой фотографии я с моими пятью замечательными детьми, которые каждый день наполняют мою жизнь смыслом и радостью. Дети – это наше будущее, и так важно воспитывать их достойно, прививая им любовь, уважение и доброту. Семья – это место, где начинается жизнь и никогда не кончается любовь. Каждый момент, проведенный с моими детьми, напоминает мне о том, какое это счастье – быть родителем. Пусть наши дети растут в мире, полном любви и поддержки, ведь именно они создадут будущее, в котором мы будем жить... Давайте дарить тепло и поддержку всем детям вокруг нас, ведь каждый из них заслуживает быть счастливым и любимым!" – написал Арман Давлетяров.

Также он задал два вопроса своим подписчикам:

"Какое ваше самое счастливое воспоминание, связанное с вашими детьми или детьми, которые вас окружают?" "Кто из детей похож на меня?"

Фолловеры же в свою очередь не оставили без ответа вопросы своего кумира:

"Только доча, а сыночки все мамины".

"Все дети похожи на красавицу маму".

"Вот это вы богач а... Счастливые дети".

"Дочка – копия, мальчики – что-то есть от вас чуть, на маму, наверное, похожи".

"Все дети похожи, главное – чтобы они были здоровы и счастливы, но дочь – ваша копия, она – королева".

"Доча и второй сынок похожи, Арман, на вас, ксерокопирование. Старший, третий и пятый перемешались, смесь мамы и папы... Все ваши кровные".

"Арман, вам и вашей семье – мира и добра. А похожи на вас младшие доча и младшенький сыночек, но у всех ваша открытая улыбка".

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