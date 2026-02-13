Пост Армана Давлетярова к дочери до слез растрогал подписчиц, выросших без отца

55-летний медиаменеджер и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров через социальные сети поздравил единственную дочь с 10-летием. Его обращение к имениннице вызвало большой отклик среди подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Так, в пятницу, 13 февраля 2026 года, ведущий канала Jibek Joly TV оставил видео из нарезки фотографий со своей дочерью и подчеркнул, что ей исполнилось 10 лет.

"Айя. Первый серьезный рубеж. И я все чаще ловлю себя на мысли, что любовь к дочери – это другое чувство. Не больше и не меньше, чем к сыновьям. Просто другое". Арман Давлетяров

Блогер напомнил, что в их семье четыре сына и одна дочь.

"Все – наша жизнь. Все – наша гордость и счастье. Но ты – единственная дочь. Долгожданная. И с тобой во мне появилось особое папино чувство, которого раньше не было. С тобой я стал по-другому смотреть на многие вещи. По-другому переживать. По-другому радоваться. И по-другому волноваться. Я всегда рядом, мой цветочек. Люблю. Папа". Арман Давлетяров

Поздравительный пост по большей части тронул женскую часть аудитории Давлетярова. Многие рассказали, что росли без отца и такие слова вызывают у них слезы на глазах. Одна из подписчиц и вовсе расписала историю жизни, уточнив, что в ее жизни не было папы.

"Все обязательно будет хорошо! Будьте счастливы, берегите маму!" – написал он, не пройдя мимо эмоционального сообщения.

Тем временем Давлетяров отдыхает в Рио-де-Жанейро и призывает видеть лучшее в людях.