#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Культура и шоу-бизнес

Пост Армана Давлетярова к дочери до слез растрогал подписчиц, выросших без отца

отец и дочь, фото, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 13:19 Фото: pixabay
55-летний медиаменеджер и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров через социальные сети поздравил единственную дочь с 10-летием. Его обращение к имениннице вызвало большой отклик среди подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Так, в пятницу, 13 февраля 2026 года, ведущий канала Jibek Joly TV оставил видео из нарезки фотографий со своей дочерью и подчеркнул, что ей исполнилось 10 лет.

"Айя. Первый серьезный рубеж. И я все чаще ловлю себя на мысли, что любовь к дочери – это другое чувство. Не больше и не меньше, чем к сыновьям. Просто другое". Арман Давлетяров

Блогер напомнил, что в их семье четыре сына и одна дочь.

"Все – наша жизнь. Все – наша гордость и счастье. Но ты – единственная дочь. Долгожданная. И с тобой во мне появилось особое папино чувство, которого раньше не было. С тобой я стал по-другому смотреть на многие вещи. По-другому переживать. По-другому радоваться. И по-другому волноваться. Я всегда рядом, мой цветочек. Люблю. Папа".Арман Давлетяров

Поздравительный пост по большей части тронул женскую часть аудитории Давлетярова. Многие рассказали, что росли без отца и такие слова вызывают у них слезы на глазах. Одна из подписчиц и вовсе расписала историю жизни, уточнив, что в ее жизни не было папы.

"Все обязательно будет хорошо! Будьте счастливы, берегите маму!" – написал он, не пройдя мимо эмоционального сообщения.

Тем временем Давлетяров отдыхает в Рио-де-Жанейро и призывает видеть лучшее в людях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Арман Давлетяров посвятил сентиментальный пост жене
11:09, 25 апреля 2024
Арман Давлетяров посвятил сентиментальный пост жене
Арман Давлетяров приехал в Алматы и похвастался знанием казахского языка
10:32, 28 августа 2024
Арман Давлетяров приехал в Алматы и похвастался знанием казахского языка
"Мир не идеален": пост Армана Давлетярова вызвал волну поддержки
09:23, 26 июня 2025
"Мир не идеален": пост Армана Давлетярова вызвал волну поддержки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
13:15, Сегодня
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
12:55, Сегодня
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
12:38, Сегодня
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
12:29, Сегодня
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: