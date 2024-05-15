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Арман Давлетяров о счастье: Все еще молодой папа

Арман Давлетяров о счастье: Все еще молодой папа, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 10:16 Фото: Instagram/arman_dav
Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров опубликовал совместное фото с детьми и заявил, что счастлив быть многодетным отцом. По его словам, счастье как раз и заключается в детях, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации на странице в Instagram за 15 мая 2024 года блогер уточнил:

"Я все еще молодой папа. Каждый день благодарен за эту возможность. Ничто не приносит такого счастья, как общение с моими детьми, которые наполняют жизнь радостью и любовью".

Далее Давлетяров напомнил, что он с супругой Мавжудой воспитывают пятерых детей: четверых сыновей и одну дочь.

"В эти моменты осознаешь, что настоящее богатство – это не в материальных вещах, а в бесценном времени, проведенном вместе. Пусть эти слова будут напоминанием о том, как важно проводить время с детьми, дарить им свою любовь, внимание и поддержку каждый день. В этом бесконечном потоке жизни – они наши анкеры, которые дарят смысл и цель".Арман Давлетяров

Давлетяров часто делится с общественностью снимками детей и семейными видео.

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