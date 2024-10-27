Арман Давлетяров раскрыл секрет семейного счастья
Фото: wikimedia
Сегодня, 27 октября 2024 года, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров опубликовал фото с супругой и раскрыл секрет семейного счастья, сообщает Zakon.kz.
Снимок он разместил на своей странице в Instagram.
"Воскресный вечер, молодые родители пятерых детей, куда то собрались, какие ваши варианты? Всегда находите время для таких совместных выходов. Это укрепляет отношения, вдохновляет и радует обоих! Семья – это твоя опора в жизни!" – написал он под постом.
Ранее Арман Давлетяров через социальные сети поздравил мусульман с благословенной пятницей.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript