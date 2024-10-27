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Арман Давлетяров раскрыл секрет семейного счастья

Арман Давлетяров опубликовал редкое фото с супругой , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 19:56 Фото: wikimedia
Сегодня, 27 октября 2024 года, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров опубликовал фото с супругой и раскрыл секрет семейного счастья, сообщает Zakon.kz.

Снимок он разместил на своей странице в Instagram.

"Воскресный вечер, молодые родители пятерых детей, куда то собрались, какие ваши варианты? Всегда находите время для таких совместных выходов. Это укрепляет отношения, вдохновляет и радует обоих! Семья – это твоя опора в жизни!" – написал он под постом. 

Ранее Арман Давлетяров через социальные сети поздравил мусульман с благословенной пятницей. 

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