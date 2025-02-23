Макпал Исабекова пожаловалась на болезнь детей

Фото: Instagram/makosyai

Популярная казахстанская певица Макпал Исабекова рассказала, что ее дети заболели один за другим, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 23 февраля написала на своей странице в Instagram. "Нас настиг то ли вирус, то ли что… Сначала заболел Теодор, теперь и Илая. То одному мажешь горло, промываешь нос, то другому ставишь свечу. Это теперь всегда такая цепная реакция будет?" — пожаловалась певица. Фото: Instagram/makosyai Ранее Макпал Исабекова отметила важное семейное событие.

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