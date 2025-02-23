#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.47
525.83
5.68
Культура и шоу-бизнес

Макпал Исабекова пожаловалась на болезнь детей

Макпал Исабекова пожаловалась на болезнь детей, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 00:41 Фото: Instagram/makosyai
Популярная казахстанская певица Макпал Исабекова рассказала, что ее дети заболели один за другим, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 23 февраля написала на своей странице в Instagram. 

"Нас настиг то ли вирус, то ли что… Сначала заболел Теодор, теперь и Илая. То одному мажешь горло, промываешь нос, то другому ставишь свечу. Это теперь всегда такая цепная реакция будет?" — пожаловалась певица.

Фото: Instagram/makosyai

Ранее Макпал Исабекова отметила важное семейное событие. 

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Мама и поющий сын Лизы Арзамасовой восхитили фанатов
Культура и шоу-бизнес
00:41, 24 февраля 2025
Мама и поющий сын Лизы Арзамасовой восхитили фанатов
Бывший муж Ольги Бузовой заглянул в гости к Волочковой
Культура и шоу-бизнес
22:24, 23 февраля 2025
Бывший муж Ольги Бузовой заглянул в гости к Волочковой
Красивее вас и похожа на папу: фото дочери Баян Алагузовой вызвало споры в Сети
Культура и шоу-бизнес
20:35, 23 февраля 2025
Красивее вас и похожа на папу: фото дочери Баян Алагузовой вызвало споры в Сети
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: