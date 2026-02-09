"Я пела с легендой!": Макпал Исабекова поделилась эмоциями после концерта Розы Рымбаевой

В Алматы 7 февраля 2026 года прошел юбилейный концерт Розы Рымбаевой. Казахстанская артистка с многочисленной публикой отметила 50-летие на сцене. Одной из приглашенных гостей стала исполнительница хита "Ноябрь" Макпал Исабекова, сообщает Zakon.kz.

После музыкального мероприятия певица опубликовала серию снимков из гримерной комнаты и эмоционально поделилась впечатлениями. По ее словам, ей посчастливилось стать частью исторического события.

"Я пела с легендой, с иконой современности, с человеком, который стоял у истоков становления казахстанской музыки, такой, какой о ней узнали во всем мире, голосом страны – Розой Рымбаевой!" Макпал Исабекова

Лауреат платиновой премии Казахстана "Тарлан" также оставила ряд пожеланий:

"Долгих лет творческой жизни. Мы вас любим! Спасибо за такую возможность, для меня это огромная честь и невероятное удовольствие".

Комментаторы в свою очередь признались в любви к Исабековой, отметив ее красоту и сладкий голос.

Очень достойно! Круто.

Макпал, какая же вы красивая.

Я помню, вы еще в школе очень мечтали спеть с ней!

Какая же вы красивая. А голос – услада для ушей.

На сцене Дворца Республики в тот день прозвучали как известные хиты, так и новая песня, написанная ее сыном. Среди гостей был также казахстанский артист Димаш Кудайберген, который даже поклонился Рымбаевой в знак уважения. Кроме того, азербайджанская певица Роза Зергерли специально прилетела поздравить юбиляра и преподнесла ей цветы.