Культура и шоу-бизнес

Анна Седокова приглашена в суд по делу Яниса Тиммы

Анна Седокова приглашена в суд, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 06:25 Фото: Instagram/annasedokova
17 февраля адвокат семьи Яниса Тиммы обратилась к Анне Седоковой по поводу первого судебного заседания, сообщает Zakon.kz.

Со слов Маргариты Гавриловой в ее Telegram-канале, судебное заседание по делу против Анны Седоковой состоится 2 марта в Хорошевском районном суде.

Фото: Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Адвокат уверяет, что все идет своим чередом: спокойно, последовательно и по закону.

"Анна Владимировна, время пряток заканчивается. Теперь все будет происходить в зале суда, а не в интервью и не в сторис", – обратилась к Седоковой адвокат семьи Яниса Тиммы.

Подписчики Альбины Джанабаевой, которую приняли в проект "Виа ГРА" после ухода Седоковой, бурно обсуждают снимки Валерия Меладзе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
