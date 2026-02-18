Анна Седокова приглашена в суд по делу Яниса Тиммы

17 февраля адвокат семьи Яниса Тиммы обратилась к Анне Седоковой по поводу первого судебного заседания, сообщает Zakon.kz.

Со слов Маргариты Гавриловой в ее Telegram-канале, судебное заседание по делу против Анны Седоковой состоится 2 марта в Хорошевском районном суде.

Фото: Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Адвокат уверяет, что все идет своим чередом: спокойно, последовательно и по закону.

"Анна Владимировна, время пряток заканчивается. Теперь все будет происходить в зале суда, а не в интервью и не в сторис", – обратилась к Седоковой адвокат семьи Яниса Тиммы.

