Культура и шоу-бизнес

Роза Рымбаева выступит на конкурсе "Миссис Казахстан"

Миссис Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 07:50 Фото: Instagram/rozarymbaeva
20 марта народная артистка Казахстана Роза Рымбаева станет гостьей конкурса красоты "Mrs Kazakhstan", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие пройдет в Алматы на сцене Дворца Республики. Об этом стало известно из публикации оргкомитета конкурса на его странице в Instagram.

Фото: Instagram/mrs.kazakhstan

Наряду с Розой Куанышевной в мероприятии примут участие и другие известные казахстанские исполнители.

17 февраля Роза Рымбаева поздравила своего единственного внука с днем рождения.

Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Роза Зергерли устроила сюрприз Розе Рымбаевой
08:50, 08 февраля 2026
Роза Зергерли устроила сюрприз Розе Рымбаевой
Роза Рымбаева отправилась на "заслуженный отдых"
04:30, 15 февраля 2026
Роза Рымбаева отправилась на "заслуженный отдых"
Роза Рымбаева споет для казахстанцев в честь юбилейной даты
03:20, 11 сентября 2025
Роза Рымбаева споет для казахстанцев в честь юбилейной даты
