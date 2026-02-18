Роза Рымбаева выступит на конкурсе "Миссис Казахстан"
20 марта народная артистка Казахстана Роза Рымбаева станет гостьей конкурса красоты "Mrs Kazakhstan", сообщает Zakon.kz.
Мероприятие пройдет в Алматы на сцене Дворца Республики. Об этом стало известно из публикации оргкомитета конкурса на его странице в Instagram.
Наряду с Розой Куанышевной в мероприятии примут участие и другие известные казахстанские исполнители.
17 февраля Роза Рымбаева поздравила своего единственного внука с днем рождения.
