Роза Рымбаева выступит на конкурсе "Миссис Казахстан"

20 марта народная артистка Казахстана Роза Рымбаева станет гостьей конкурса красоты "Mrs Kazakhstan", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие пройдет в Алматы на сцене Дворца Республики. Об этом стало известно из публикации оргкомитета конкурса на его странице в Instagram.

Фото: Instagram/mrs.kazakhstan

Наряду с Розой Куанышевной в мероприятии примут участие и другие известные казахстанские исполнители.

17 февраля Роза Рымбаева поздравила своего единственного внука с днем рождения.