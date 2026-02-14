Роза Рымбаева отправилась на "заслуженный отдых"

После фееричного концерта в Алматы народная артистка Казахстана Роза Рымбаева поехала за границу, чтобы отдохнуть вместе с семьей, сообщает Zakon.kz.

Новостью о семейном досуге поделился ее сын, певец Али Окапов. Он разместил в соцсетях кадры из Таиланда.

На фото запечатлены сам Али, его мама Роза Рымбаева, жена Акерке Буркитбай, их маленький сын Зейн, и младший брат певца – Мади Рымбаев.

Семья активно и дружно проводит время у моря. Поклонники оставили десятки добрых комментариев:

Образцовая семья для многих.

Хороших выходных!

Заслуженный отдых.

Али, ты лучший, возишь с собой маму и брата Мади.

