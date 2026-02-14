#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Роза Рымбаева отправилась на "заслуженный отдых"

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева , фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 04:30 Фото: akorda.kz
После фееричного концерта в Алматы народная артистка Казахстана Роза Рымбаева поехала за границу, чтобы отдохнуть вместе с семьей, сообщает Zakon.kz.

Новостью о семейном досуге поделился ее сын, певец Али Окапов. Он разместил в соцсетях кадры из Таиланда.

На фото запечатлены сам Али, его мама Роза Рымбаева, жена Акерке Буркитбай, их маленький сын Зейн, и младший брат певца – Мади Рымбаев.

Семья активно и дружно проводит время у моря. Поклонники оставили десятки добрых комментариев:

  • Образцовая семья для многих.
  • Хороших выходных!
  • Заслуженный отдых.
  • Али, ты лучший, возишь с собой маму и брата Мади.

Ранее главная гостья концерта Розы Рымбаевой объявила о дуэте со Стасом Михайловым.

Аксинья Титова
Читайте также
Роза Рымбаева споет для казахстанцев в честь юбилейной даты
03:20, 11 сентября 2025
Роза Рымбаева споет для казахстанцев в честь юбилейной даты
Роза Зергерли устроила сюрприз Розе Рымбаевой
08:50, 08 февраля 2026
Роза Зергерли устроила сюрприз Розе Рымбаевой
Роза Рымбаева показала отдых с внуком в Ботаническом саду
03:59, 28 апреля 2025
Роза Рымбаева показала отдых с внуком в Ботаническом саду
