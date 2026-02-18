Автор мирового бестселлера "Алхимик" опубликовал фото из Казахстана

Знаменитый бразильский прозаик и поэт Пауло Коэльо 17 февраля 2026 года порадовал своих подписчиков в Instagram, опубликовав фотографию из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией автор культового романа-притчи "Алхимик" (1988 года), который стал мировым бестселлером, написал:

"Путешествуя по миру – Казахстан. Галопом в Год Лошади. Желаю всем счастливого Нового года!"

Снимок сделан на бескрайних просторах Казахстана, а рядом с 78-летним Коэльо стоит лошадь.

Подписчики поблагодарили Пауло за его книги, а казахстанцы поприветствовали его на нашей земле и пожелали отличной поездки:

"Идеальное фото!"

"Привет из Казахстана! Сейчас я читаю "Алхимика".

"Человек, который написал одну из моих любимых книг!"

"Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо за ваши книги".

"Заир" – моя любимая книга. В ней красиво и ярко описаны пустыни Казахстана".

"Уважаемый господин Пауло, надеюсь, вам понравится Казахстан. Пусть эта поездка станет для вас источником новых открытий и впечатлений".

