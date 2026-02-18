Автор мирового бестселлера "Алхимик" опубликовал фото из Казахстана
Фото: Instagram/paulocoelho
Знаменитый бразильский прозаик и поэт Пауло Коэльо 17 февраля 2026 года порадовал своих подписчиков в Instagram, опубликовав фотографию из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией автор культового романа-притчи "Алхимик" (1988 года), который стал мировым бестселлером, написал:
"Путешествуя по миру – Казахстан. Галопом в Год Лошади. Желаю всем счастливого Нового года!"
Снимок сделан на бескрайних просторах Казахстана, а рядом с 78-летним Коэльо стоит лошадь.
Подписчики поблагодарили Пауло за его книги, а казахстанцы поприветствовали его на нашей земле и пожелали отличной поездки:
- "Идеальное фото!"
- "Привет из Казахстана! Сейчас я читаю "Алхимика".
- "Человек, который написал одну из моих любимых книг!"
- "Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо за ваши книги".
- "Заир" – моя любимая книга. В ней красиво и ярко описаны пустыни Казахстана".
- "Уважаемый господин Пауло, надеюсь, вам понравится Казахстан. Пусть эта поездка станет для вас источником новых открытий и впечатлений".
