Культура и шоу-бизнес

Автор мирового бестселлера "Алхимик" опубликовал фото из Казахстана

бразильский прозаик и поэт Пауло Коэльо, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 11:04 Фото: Instagram/paulocoelho
Знаменитый бразильский прозаик и поэт Пауло Коэльо 17 февраля 2026 года порадовал своих подписчиков в Instagram, опубликовав фотографию из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией автор культового романа-притчи "Алхимик" (1988 года), который стал мировым бестселлером, написал:

"Путешествуя по миру – Казахстан. Галопом в Год Лошади. Желаю всем счастливого Нового года!"

Снимок сделан на бескрайних просторах Казахстана, а рядом с 78-летним Коэльо стоит лошадь.

Подписчики поблагодарили Пауло за его книги, а казахстанцы поприветствовали его на нашей земле и пожелали отличной поездки:

  • "Идеальное фото!"
  • "Привет из Казахстана! Сейчас я читаю "Алхимика".
  • "Человек, который написал одну из моих любимых книг!"
  • "Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо за ваши книги".
  • "Заир" – моя любимая книга. В ней красиво и ярко описаны пустыни Казахстана".
  • "Уважаемый господин Пауло, надеюсь, вам понравится Казахстан. Пусть эта поездка станет для вас источником новых открытий и впечатлений".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 11:04
Книги, которые нужно прочитать до 30 лет

Ранее сообщалось, что Роза Рымбаева выступит на конкурсе "Миссис Казахстан".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
