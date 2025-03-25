"Лепс, держись": Аврора Киба опубликовала провокационное фото с 57-летним Дмитрием Нагиевым
Фото: Instagram/avrorakiba
24 марта 2025 года в одном из московских кинотеатров состоялась премьера сериала "Актерище". На ней появился российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев, который сыграл одну из главных ролей. Также на красной дорожке была замечена 19-летняя невеста певца Григория Лепса, сообщает Zakon.kz.
Аврора Киба посвятила премьере сериала в своем Instagram отдельную публикацию – она поделилась фотографиями с Нагиевым. Одна из них получилась провокационной – 57-летний Дмитрий приобнял молодую невесту 62-летнего Лепса и поцеловал ее в голову.
"Актерище, талантище – Дмитрий Нагиев", – написала под снимками Киба 25 марта 2025 года.
Подписчики сразу же принялись делиться своими догадками и заваливать Аврору вопросами:
- "Любовник?"
- "Лепс, держись".
- "Подальше от него держитесь".
- "Кинула деда, нашла помоложе?"
- "Сейчас комментаторы сделают выводы".
- "Сначала думал, что Лепса налысо побрили".
Ранее Аврора Киба ответила на вопрос об общих детях. Молодая невеста Григория Лепса призналась, что "очень хорошо" общается со старшей дочерью артиста, так как она "тоже работает в киноиндустрии".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript