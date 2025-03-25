#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.83
545.37
5.95
Культура и шоу-бизнес

"Лепс, держись": Аврора Киба опубликовала провокационное фото с 57-летним Дмитрием Нагиевым

"Лепс, держись": Аврора Киба опубликовала провокационное фото с 57-летним Дмитрием Нагиевым, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 15:55 Фото: Instagram/avrorakiba
24 марта 2025 года в одном из московских кинотеатров состоялась премьера сериала "Актерище". На ней появился российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев, который сыграл одну из главных ролей. Также на красной дорожке была замечена 19-летняя невеста певца Григория Лепса, сообщает Zakon.kz.

Аврора Киба посвятила премьере сериала в своем Instagram отдельную публикацию – она поделилась фотографиями с Нагиевым. Одна из них получилась провокационной – 57-летний Дмитрий приобнял молодую невесту 62-летнего Лепса и поцеловал ее в голову.

"Актерище, талантище – Дмитрий Нагиев", – написала под снимками Киба 25 марта 2025 года.

Подписчики сразу же принялись делиться своими догадками и заваливать Аврору вопросами:

  • "Любовник?"
  • "Лепс, держись".
  • "Подальше от него держитесь".
  • "Кинула деда, нашла помоложе?"
  • "Сейчас комментаторы сделают выводы".
  • "Сначала думал, что Лепса налысо побрили".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 15:55
19-летняя невеста Григория Лепса показала живот и ответила на слухи о беременности

Ранее Аврора Киба ответила на вопрос об общих детях. Молодая невеста Григория Лепса призналась, что "очень хорошо" общается со старшей дочерью артиста, так как она "тоже работает в киноиндустрии".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сабина Алтынбекова показала шикарные букеты, которыми ее встретили в Алматы
Культура и шоу-бизнес
14:37, Сегодня
Сабина Алтынбекова показала шикарные букеты, которыми ее встретили в Алматы
37-летняя звезда сериала "Сплетница" впервые стал отцом
Культура и шоу-бизнес
13:46, Сегодня
37-летняя звезда сериала "Сплетница" впервые стал отцом
Баян Алагузова резко высказалась о казахской традиции
Культура и шоу-бизнес
13:01, Сегодня
Баян Алагузова резко высказалась о казахской традиции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: