"Лепс, держись": Аврора Киба опубликовала провокационное фото с 57-летним Дмитрием Нагиевым

24 марта 2025 года в одном из московских кинотеатров состоялась премьера сериала "Актерище". На ней появился российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев, который сыграл одну из главных ролей. Также на красной дорожке была замечена 19-летняя невеста певца Григория Лепса, сообщает Zakon.kz.

Аврора Киба посвятила премьере сериала в своем Instagram отдельную публикацию – она поделилась фотографиями с Нагиевым. Одна из них получилась провокационной – 57-летний Дмитрий приобнял молодую невесту 62-летнего Лепса и поцеловал ее в голову.

"Актерище, талантище – Дмитрий Нагиев", – написала под снимками Киба 25 марта 2025 года.

Подписчики сразу же принялись делиться своими догадками и заваливать Аврору вопросами:

"Любовник?"

"Лепс, держись".

"Подальше от него держитесь".

"Кинула деда, нашла помоложе?"

"Сейчас комментаторы сделают выводы".

"Сначала думал, что Лепса налысо побрили".

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Ранее Аврора Киба ответила на вопрос об общих детях. Молодая невеста Григория Лепса призналась, что "очень хорошо" общается со старшей дочерью артиста, так как она "тоже работает в киноиндустрии".