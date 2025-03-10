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Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой признался в восхищении 80-летним Юрием Антоновым

Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 14:58 Фото: ВКонтакте/Игорь Крутой
Народный артист России Игорь Крутой публично обратился к музыканту Юрию Антонову, поздравив его с 80-летием. Несмотря на то, что юбилей прошел еще в феврале, поздравление получилось уместным и красивым, сообщает Zakon.kz.

Отрывок одной из программ с участием звезд Крутой разместил 10 марта 2025 года.

"Пусть с опозданием, но я хочу поздравить моего друга Юру Антонова с красивой "круглой" датой! Юра – человек особенный, в чем-то категоричный, во многом сговорчивый, зачастую очень трогательный, перфекционист касаемо каждой своей ноты… Никто так не исполняет свои песни, как Антонов, и ни у кого из певцов нет такого неповторимого и узнаваемого тембра".Игорь Крутой

"Что я могу пожелать другу, который в своей профессии достиг всех возможных и невозможных высот? Только здоровья, вдохновения и любви, которой все-таки "все возрасты покорны", – заключил Крутой.

  • "Мои любимые Антонов, Крутой. В шоу-бизнесе быть и оставаться порядочным сложно. А вы именно такие. Будьте счастливы и здоровы!"
  • "Как вы красиво и душевно поете! Браво!"
  • "Голос Антонова всегда узнаваемый".
  • "Счастлива, что живу в одно время с вами".
  • "Сколько воспоминаний! Благодарю вас!" – отмечают поклонники.

28 февраля 70-летний Крутой с извинениями вернулся в соцсети. Что произошло, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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