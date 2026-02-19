#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Культура и шоу-бизнес

Впечатляющую фигуру изо льда создал скульптор на озере Байкал

впечатляющую фигуру изо льда создал скульптор на озере Байкал, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 19:46 Фото: pixabay
36-летний скульптор из Пермского края Алексей Ягель для участия в выставке ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest создал изо льда на озере Байкал необычную композицию "Колыбель", сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Комсомольская правда", шесть дней он ваял из 10 кубов прозрачного байкальского льда огромную фигуру младенца.

"Ребенок во всех культурах символизирует чистоту и новое начало. Именно здесь, на берегу величественного Байкала, рождается чувство особой связи с первозданностью природы и самой душой озера", – отметил скульптор.

Издание отмечает, что эту и другие работы изо льда можно посмотреть на озере до 10 марта.

Ранее сообщалось, что в Астане дворник круглый год создает скульптуры из снега и песка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В акватории озера Байкал произошло ощутимое землетрясение
20:39, 21 сентября 2024
В акватории озера Байкал произошло ощутимое землетрясение
Золотые скульптуры стоимостью более $1,3 млн украли с выставки итальянского искусства
09:19, 10 марта 2024
Золотые скульптуры стоимостью более $1,3 млн украли с выставки итальянского искусства
Игорь Крутой сделал публичное заявление о Юрии Антонове
20:16, Сегодня
Игорь Крутой сделал публичное заявление о Юрии Антонове
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бывший претендент на титул UFC дал прогноз на возможный бой Махачева и Топурии
19:32, Сегодня
Бывший претендент на титул UFC дал прогноз на возможный бой Махачева и Топурии
Известный голливудский актёр назвал любимых бойцов ММА
19:08, Сегодня
Известный голливудский актёр назвал любимых бойцов ММА
В ИИХФ признали ошибку судей во время третьего гола Чехии из-за шести игроков на льду
18:48, Сегодня
В ИИХФ признали ошибку судей во время третьего гола Чехии из-за шести игроков на льду
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
18:10, Сегодня
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: