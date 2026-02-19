Впечатляющую фигуру изо льда создал скульптор на озере Байкал

36-летний скульптор из Пермского края Алексей Ягель для участия в выставке ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest создал изо льда на озере Байкал необычную композицию "Колыбель", сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Комсомольская правда", шесть дней он ваял из 10 кубов прозрачного байкальского льда огромную фигуру младенца.

"Ребенок во всех культурах символизирует чистоту и новое начало. Именно здесь, на берегу величественного Байкала, рождается чувство особой связи с первозданностью природы и самой душой озера", – отметил скульптор.

Издание отмечает, что эту и другие работы изо льда можно посмотреть на озере до 10 марта.

Ранее сообщалось, что в Астане дворник круглый год создает скульптуры из снега и песка.