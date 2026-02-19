#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой сделал публичное заявление о Юрии Антонове

композитор Игорь Крутой, певец Юрий Антонов, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 20:16 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Сегодня, 19 февраля 2026 года, российский эстрадный певец Юрий Антонов отмечает 81-летие. В связи с этим к нему при помощи Instagram обратился композитор Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

Чтобы поздравить друга с днем рождения, 71-летний маэстро опубликовал архивные кадры совместного выступления. На них именинник исполняет легендарную песню "Радость моя" (музыка – И. Крутой, стихи – И. Николаев).

"Юрий Антонов. Легенда. Голос, в котором живет целая эпоха. Сегодня день рождения моего дорогого друга – Юрия Михайловича Антонова. Артиста, чьи песни стали частью нашей жизни, наших воспоминаний, нашей молодости и нашей души. Его музыка не подвластна времени: она звучит искренне, тепло и по-настоящему, как разговор со старым добрым другом. Юра – это удивительное сочетание таланта, интеллигентности, внутренней силы и невероятной мелодической щедрости", – заявил Крутой.

Как подчеркнул Игорь Яковлевич, песни Антонова "поют поколения, и в каждой из них – свет, надежда и любовь к жизни".

"Я счастлив, что судьба подарила нам дружбу, общение и возможность идти рядом в музыке. За годы мы пережили много творческих моментов, сцен, разговоров и воспоминаний, которые по-настоящему дороги сердцу. Юра, будь здоров, живи долго, твори, радуй нас своими мелодиями и той особой энергетикой, которая делает мир добрее. Пусть впереди будет еще много музыки, вдохновения и счастливых мгновений. С днем рождения, дорогой друг", – заключил Крутой, обращаясь к Антонову.

К поздравлениям присоединились фолловеры Игоря Яковлевича:

  • "С днем рождения любимого композитора Юрия Антонова! Крепкого здоровья и творческого вдохновения".
  • "О, песни Юрия Антонова – это юность, молодость и вся жизнь! С днем рождения Юрия Михайловича! Здоровья, долголетия, прекрасного настроения! Действительно, целая эпоха красивой музыки!"
  • "С днем рождения Юрия Антонова! Вся молодость наполнена его песнями! Незабываемые концерты! Бережно храню все воспоминания и совместное фото! Низкий поклон за талант и многие, счастливые лета во здравии!"
  • "С днем рождения Юрия Антонова. Его голос – красивая ностальгия и прекрасные воспоминания. Желаю Юрию Михайловичу здоровья, счастья, потенциала, вдохновения для музыки, где есть свои очарования и восхищения. Долгих лет жизни и всех благ".

фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 20:16
71-летний Игорь Крутой показал 92-летнюю маму и поделился радостным событием

Ранее Олег Газманов отметил 81-летие легендарного Юрия Антонова архивным фото.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
