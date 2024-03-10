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Золотые скульптуры стоимостью более $1,3 млн украли с выставки итальянского искусства

золото, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 09:19 Фото: freepik
Золотые произведения искусства, созданные итальянским скульптором Умберто Мастроянни, были украдены с выставки возле озера Гарда в Италии, сообщает Zakon.kz.

Сорок девять произведений искусства на сумму 1,2 миллиона евро (более 1,3 миллиона долларов США) были украдены, сообщил в субботу представитель Vittoriale degli Italiani.

Одна из частей, названная "Uomo/Donna" (Мужчина/Женщина), позже была найдена на территории выставочного комплекса, но остальные 48 частей остаются пропавшими без вести, сообщил CNN представитель поместья.

Изображения золотых скульптур стоимостью более 1,3 миллиона долларов, украденных с выставки итальянского искусства, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 09:19

Фото: Vittoriale degli Italiani/CNN

Выставка под названием "Как теплое, струящееся золото" открылась в конце декабря и должна была закрыться в пятницу.

Расследование кражи продолжается, добавил представитель.

Джордано Бруно Герри, глава поместья, заявил, что, по его мнению, кража была делом рук "узкоспециализированной банды".

Обломок двери из фильма "Титаник" выставят на аукцион, который пройдет в Лос-Анджелесе с 20 по 24 марта. Реквизит оценили в 40 тыс. долларов.

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