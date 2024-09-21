В акватории озера Байкал произошло ощутимое землетрясение

В акватории озера Байкал зафиксировали землетрясение в 5,8 балла, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, жертв и разрушений нет.

"Землетрясение произошло 21 сентября в 14:55 (11:55 по времени Астаны) в Ольхонском районе в 25 км от населенного пункта Бугульдейка на акватории озера Байкал. Интенсивность в эпицентре составила 5,8 балла", – говорится в сообщении.

Ощутимость в Иркутском, Ольхонском, Слюдянском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах Приангарья составила 3-4 балла.





"Разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме", – отметили в МЧС.

Ранее, 16 сентября, в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки ощутили и жители Молдовы.