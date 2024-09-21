Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В акватории озера Байкал произошло ощутимое землетрясение

землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 20:39 Фото: pixabay
В акватории озера Байкал зафиксировали землетрясение в 5,8 балла, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, жертв и разрушений нет.

"Землетрясение произошло 21 сентября в 14:55 (11:55 по времени Астаны) в Ольхонском районе в 25 км от населенного пункта Бугульдейка на акватории озера Байкал. Интенсивность в эпицентре составила 5,8 балла", – говорится в сообщении.

Ощутимость в Иркутском, Ольхонском, Слюдянском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах Приангарья составила 3-4 балла.


"Разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме", – отметили в МЧС.

Ранее, 16 сентября, в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки ощутили и жители Молдовы.

Читайте также

наводнение в Польше
Более чем в миллиард долларов оценили ущерб от наводнения в Польше
актер
Скончался актер из "Моей прекрасной няни" и "Наша Russia" Владимир Моргунов
Великобритания, Лондон
Мальчику в Великобритании отказались выдать паспорт из-за имени
Елена Беляева
Россия Байкал Землетрясение 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владислав Бакальчук высказал свою версию трагедии
Владислав Бакальчук о стрельбе: Мы прибыли в офис Wildberries с мировыми намерениями
&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
Школьница упала с 13 этажа в Алматы
прогноз погоды в Алматы
Жаркие выходные, дожди и дальнейшее похолодание: погода в Алматы на неделю
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: