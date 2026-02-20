#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Культура и шоу-бизнес

"А где взять деньги?!": Лилию Рах шокировали цены на аренду квартир в Алматы

байер и ведущая Лилия Рах, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 16:07 Фото: Instagram/liliyarakh
Известный казахстанский байер Лилия Рах записала видео, в котором эмоционально высказалась о ценах на аренду квартир в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик ведущая российского проекта "Модный приговор" опубликовала в своем Instagram накануне, 19 февраля 2026 года.

"Я слушаю, что говорят банкиры, их прогнозы, и я в шоке. Я не знаю, нужно, наверное, только заниматься нефтью, чтобы просто снять квартиру за 500 тыс. У нас везде написано, что средняя зарплата от 250 до 400 (тыс. тенге. – Прим. ред.) А как можно квартиру снимать за 500 тыс.?" – возмутилась Лилия Рах.

В связи с этим она обратилась к арендодателям.

"Уважаемые арендодатели, давайте жить в реалиях. Когда люди поднимают аренду, инфляция растет и все упало. Упало все, везде... Проектов новых нет, зарплата не растет, инфляция поднимается. У меня вопрос: ребят, может, я в другом мире живу? А где взять деньги, чтобы платить вот такие аренды, когда все падает?!" – заявила Лилия Рах.

Байер согласилась, что деньги нужны всем, но считает цену на аренду квартиры в 500 тыс. неподъемной.

"Хочу обратиться к людям, кто за это отвечает. Простите, но надо регулировать. И главное – человеческий фактор. Слушайте, еще раз говорю, что деньги нужны всем, но нельзя терять человеческий облик. Что значит: "Мы аренду поднимаем"?! А не хотите ее опустить до реальной действительности?" – сказала Лилия Рах.

Обращаясь к казахстанцам, ведущая поинтересовалась: "Это у меня только или это общая наша боль сейчас?!"

Публикация байера вызвала споры среди арендодателей и тех, кто снимает жилье. А некоторые подписчики Рах задали ей встречный вопрос про цены на вещи в ее бутике:

  • "Хорошо, что хоть кто-то об этом говорит".
  • "Лилия, какой важный вопрос поднимаете".
  • "Ну не в обиду вам, но как может сумочка или любая одежда стоить 200-500 тыс.?"
  • "Уважаемые арендаторы, относитесь бережно к съемному жилью! После вас тоже устали срач выгребать и делать ремонты!"
  • "Общая боль! Мои арендодатели всегда шли на уступки! В ковид снизили аренду на 50%! Сейчас не поднимают! С огромной благодарностью к таким людям".
  • "В корне не согласна. Кто-то живет на эти деньги. Квартиры не падают в цене, а растут, большинство квартирантов после себя оставляют погром. Приходится делать ремонт. Пусть лучше растут зарплаты!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 16:07
Лилия Рах устроила модный танцпол под хит Кайрата Нуртаса

Ранее Лилия Рах рассказала, как боялась за свою жизнь из-за киллера.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Лилия Рах рассказала, как боялась за свою жизнь из-за киллера
14:51, 06 февраля 2026
Лилия Рах рассказала, как боялась за свою жизнь из-за киллера
Ведущую "Модного приговора" Лилию Рах шокировали и довели до слез в день рождения
16:32, 11 сентября 2024
Ведущую "Модного приговора" Лилию Рах шокировали и довели до слез в день рождения
Позирующая на фоне Эйфелевой башни Лилия Рах восхитила фанатов
21:35, 24 ноября 2024
Позирующая на фоне Эйфелевой башни Лилия Рах восхитила фанатов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стали известны новые наставники сборных Казахстана по футболу
16:59, Сегодня
Стали известны новые наставники сборных Казахстана по футболу
Нокаутировавший дагестанца чемпион UFC поддержал скандального бойца
16:41, Сегодня
Нокаутировавший дагестанца чемпион UFC поддержал скандального бойца
Сборная Узбекистана по боксу отправляет топ-бойцов на "малый чемпионат мира"
16:18, Сегодня
Сборная Узбекистана по боксу отправляет топ-бойцов на "малый чемпионат мира"
Анна Данилина не сумела выйти в финал топ-турнира в ОАЭ после триумфа в Катаре
16:11, Сегодня
Анна Данилина не сумела выйти в финал топ-турнира в ОАЭ после триумфа в Катаре
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: