"А где взять деньги?!": Лилию Рах шокировали цены на аренду квартир в Алматы

Известный казахстанский байер Лилия Рах записала видео, в котором эмоционально высказалась о ценах на аренду квартир в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик ведущая российского проекта "Модный приговор" опубликовала в своем Instagram накануне, 19 февраля 2026 года.

"Я слушаю, что говорят банкиры, их прогнозы, и я в шоке. Я не знаю, нужно, наверное, только заниматься нефтью, чтобы просто снять квартиру за 500 тыс. У нас везде написано, что средняя зарплата от 250 до 400 (тыс. тенге. – Прим. ред.) А как можно квартиру снимать за 500 тыс.?" – возмутилась Лилия Рах.

В связи с этим она обратилась к арендодателям.

"Уважаемые арендодатели, давайте жить в реалиях. Когда люди поднимают аренду, инфляция растет и все упало. Упало все, везде... Проектов новых нет, зарплата не растет, инфляция поднимается. У меня вопрос: ребят, может, я в другом мире живу? А где взять деньги, чтобы платить вот такие аренды, когда все падает?!" – заявила Лилия Рах.

Байер согласилась, что деньги нужны всем, но считает цену на аренду квартиры в 500 тыс. неподъемной.

"Хочу обратиться к людям, кто за это отвечает. Простите, но надо регулировать. И главное – человеческий фактор. Слушайте, еще раз говорю, что деньги нужны всем, но нельзя терять человеческий облик. Что значит: "Мы аренду поднимаем"?! А не хотите ее опустить до реальной действительности?" – сказала Лилия Рах.

Обращаясь к казахстанцам, ведущая поинтересовалась: "Это у меня только или это общая наша боль сейчас?!"

Публикация байера вызвала споры среди арендодателей и тех, кто снимает жилье. А некоторые подписчики Рах задали ей встречный вопрос про цены на вещи в ее бутике:

"Хорошо, что хоть кто-то об этом говорит".

"Лилия, какой важный вопрос поднимаете".

"Ну не в обиду вам, но как может сумочка или любая одежда стоить 200-500 тыс.?"

"Уважаемые арендаторы, относитесь бережно к съемному жилью! После вас тоже устали срач выгребать и делать ремонты!"

"Общая боль! Мои арендодатели всегда шли на уступки! В ковид снизили аренду на 50%! Сейчас не поднимают! С огромной благодарностью к таким людям".

"В корне не согласна. Кто-то живет на эти деньги. Квартиры не падают в цене, а растут, большинство квартирантов после себя оставляют погром. Приходится делать ремонт. Пусть лучше растут зарплаты!"

Материал по теме Лилия Рах устроила модный танцпол под хит Кайрата Нуртаса

Ранее Лилия Рах рассказала, как боялась за свою жизнь из-за киллера.