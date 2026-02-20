"А где взять деньги?!": Лилию Рах шокировали цены на аренду квартир в Алматы
Соответствующий ролик ведущая российского проекта "Модный приговор" опубликовала в своем Instagram накануне, 19 февраля 2026 года.
"Я слушаю, что говорят банкиры, их прогнозы, и я в шоке. Я не знаю, нужно, наверное, только заниматься нефтью, чтобы просто снять квартиру за 500 тыс. У нас везде написано, что средняя зарплата от 250 до 400 (тыс. тенге. – Прим. ред.) А как можно квартиру снимать за 500 тыс.?" – возмутилась Лилия Рах.
В связи с этим она обратилась к арендодателям.
"Уважаемые арендодатели, давайте жить в реалиях. Когда люди поднимают аренду, инфляция растет и все упало. Упало все, везде... Проектов новых нет, зарплата не растет, инфляция поднимается. У меня вопрос: ребят, может, я в другом мире живу? А где взять деньги, чтобы платить вот такие аренды, когда все падает?!" – заявила Лилия Рах.
Байер согласилась, что деньги нужны всем, но считает цену на аренду квартиры в 500 тыс. неподъемной.
"Хочу обратиться к людям, кто за это отвечает. Простите, но надо регулировать. И главное – человеческий фактор. Слушайте, еще раз говорю, что деньги нужны всем, но нельзя терять человеческий облик. Что значит: "Мы аренду поднимаем"?! А не хотите ее опустить до реальной действительности?" – сказала Лилия Рах.
Обращаясь к казахстанцам, ведущая поинтересовалась: "Это у меня только или это общая наша боль сейчас?!"
Публикация байера вызвала споры среди арендодателей и тех, кто снимает жилье. А некоторые подписчики Рах задали ей встречный вопрос про цены на вещи в ее бутике:
- "Хорошо, что хоть кто-то об этом говорит".
- "Лилия, какой важный вопрос поднимаете".
- "Ну не в обиду вам, но как может сумочка или любая одежда стоить 200-500 тыс.?"
- "Уважаемые арендаторы, относитесь бережно к съемному жилью! После вас тоже устали срач выгребать и делать ремонты!"
- "Общая боль! Мои арендодатели всегда шли на уступки! В ковид снизили аренду на 50%! Сейчас не поднимают! С огромной благодарностью к таким людям".
- "В корне не согласна. Кто-то живет на эти деньги. Квартиры не падают в цене, а растут, большинство квартирантов после себя оставляют погром. Приходится делать ремонт. Пусть лучше растут зарплаты!"
