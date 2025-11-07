Лилия Рах устроила модный танцпол под хит Кайрата Нуртаса

Одна из самых влиятельных fashion-леди Казахстана Лилия Рах опубликовала новое видео, в кадре которого она зажигательно танцует под хит "Туған күн" популярного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса, сообщает Zakon.kz.

Судья проекта "Модный приговор" опубликовала ролик на странице в Instagram 6 ноября 2025 года.

"Радуемся окончанию съемочного пула "Модного приговора" под любимого Кайрата Нуртаса", – говорится в описании.

Еще летом Рах рассказывала, что с ней случилась неприятная история в отеле Парижа. Как оказалось, ведущая шоу осталась без украшений, привезенных для работы в столицу Франции.

Что касается Нуртаса, то 2 ноября он поблагодарил фанатов своего творчества и поделился снимками с концерта, который прошел в Алматы на Центральном стадионе.