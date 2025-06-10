Старшая дочь многоженца Сухова рассказала о домогательствах от отца в детстве

Российский многоженец Иван Сухов прославился после того, как публично рассказал о гареме, который устроил в московской квартире. Это вызвало у зрителей удивление, но рассказ его дочери Анны и вовсе шокирует, сообщает Zakon.kz.

Иван Сухов приходил в студию программы "Пусть говорят" Первого канала. Ведущему Дмитрию Борисову он честно рассказал, как знакомится с женщинами на специальных дейтинг-сайтах, а потом предлагает им жить вместе. Эти женщины рожают ему детей. Так, зимой у многоженца родился 30-й ребенок.

Сейчас вместе с отцом в четырехкомнатной квартире проживают 16 детей. Опека, которая несколько раз проверяла Сухова, не нашла никаких нарушений.

9 июня в эфир Первого канала пришла 19-летняя Анна Сухова – старшая дочь Ивана. Девочка не жила с отцом до 14 лет, но затем приехала к нему и осталась на некоторое время.

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"Я провела там 4 месяца. Подъем в 6 утра: просыпаешься, готовишь, убираешься, сидишь с детьми. В целом ничего плохо нет. Но в итоге я все равно сбежала, потому что много неприятных ситуаций было…", – вспоминает девушка, которую мать отправила к отцу на перевоспитание, заподозрив в курении.

По словам Анны, на момент ее визита у папы было две жены и 14 детей. Всем он внушал свою теорию про предназначение женщины и восхвалял многоженство. Ситуация, о которой Анне трудно говорить, произошла почти 5 лет назад, когда ей было 14. Как говорит девушка, отец совершил в отношении нее действия сексуализированного характера.

"Папа взял меня на отдых, почти 5 лет назад. И там, скажем так, он совершил развратные действия по отношению ко мне. "Дочь, закрой глаза", – сказал он мне тогда. Все длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы, что это было – он заставил меня прикасаться к нему", – говорит Анна.

По словам девушки, на этом отец не остановился.

"Это повторилось, но уже в другом контексте. Я тогда услышала от него: "Дочь, твоя прошлая жизнь такая… В общем, достойная жена из тебя не выйдет, поэтому хорошо, если ты будешь уметь все правильно делать". Спустя месяц после всего произошедшего он сказал, что ничего не было, что я все напридумывала. Но я не могу сказать, что было изнасилование… Были развратные действия", – призналась 19-летняя девушка в студии Первого канала.

Исповедь девушки шокировали зрителей и экспертов. Они призвали привлечь Сухова к ответственности по закону и предложили начать проверку в отношении его действий.

"В Сочи он хотел, чтобы я с ним жила. Психологически внушил, что у меня шизофрения, параноидальное расстройство. Однажды я была в комнате, он зашел с пакетом, надел его мне на голову и начал душить, я на две секунды потеряла сознание", – доносит новые подробности своих отношений с отцом Анна.

Как выяснилось во время передачи, Сухов вел себя развратно и по отношению к другим дочкам – одной из них было 12 лет.

Эксперты "Пусть говорят" предостерегли Сухова. Если его вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Его дочери Анне для защиты готовы предоставить хорошего адвоката.

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