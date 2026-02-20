#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Культура и шоу-бизнес

"В душе пусто": Арман Давлетяров о беде общения через телефоны

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 13:25 Фото: pexels
Известный медиаменеджер и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров обратил внимание на проблему общения в современном обществе. По его словам, она касается не только молодежи, но и старшего поколения, которая проявляется в поздравлениях через соцсети и SMS, сообщает Zakon.kz.

55-летний блогер с грустью отмечает, что сегодня все слишком просто.

"Написал сообщение – и вроде все, дело сделал. Поздравил. Отметился. Побежал дальше. А в душе – пусто. Потому что сообщение – это не человек. Человеку нужен человек. Голос услышать. В глаза посмотреть. Улыбнуться. Руку пожать. Крепко обнять".Арман Давлетяров

Далее он рассказал о традиции в своем доме, касаемой гаджетов.

"У нас дома за столом телефонов нет. Это правило для всех и для наших гостей тоже. Просто убираем – и все. Сидим, разговариваем, смеемся. Живем. Потому что семья – это не когда все рядом и каждый в своем телефоне. А когда реально вместе".Арман Давлетяров

Ведущий канала Jibek Joly TV уточняет, что в жизни является действительно важным.

"Самое ценное – это внимание. Не деньги. Не понты. Не лайки. А время, которое ты отдал близкому. Потому что это греет и твою душу тоже. И делает тебя сильнее. Позвони, заедь, обними. Найди обязательно время. Будь рядом. Берегите друг друга".Арман Давлетяров

Не так давно Давлетяров через социальные сети поздравлял единственную дочь с 10-летием. Его обращение к имениннице вызвало большой отклик среди подписчиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Арман Давлетяров приехал в Алматы и похвастался знанием казахского языка
10:32, 28 августа 2024
Арман Давлетяров приехал в Алматы и похвастался знанием казахского языка
Арман Давлетяров поделился самым ценным
10:18, 29 ноября 2024
Арман Давлетяров поделился самым ценным
Арман Давлетяров высказался о том, что не сам выбрал жену
14:05, 22 августа 2024
Арман Давлетяров высказался о том, что не сам выбрал жену
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина получила роскошный подарок от казаха в Дубае
14:04, Сегодня
Елена Рыбакина получила роскошный подарок от казаха в Дубае
Министерство спорта рассказало, сколько миллионов вложено в подготовку Михаила Шайдорова
13:46, Сегодня
Министерство спорта рассказало, сколько миллионов вложено в подготовку Михаила Шайдорова
Стал известен календарь первого раунда плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
13:27, Сегодня
Стал известен календарь первого раунда плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
13:04, Сегодня
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: