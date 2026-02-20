"В душе пусто": Арман Давлетяров о беде общения через телефоны

Известный медиаменеджер и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров обратил внимание на проблему общения в современном обществе. По его словам, она касается не только молодежи, но и старшего поколения, которая проявляется в поздравлениях через соцсети и SMS, сообщает Zakon.kz.

55-летний блогер с грустью отмечает, что сегодня все слишком просто.

"Написал сообщение – и вроде все, дело сделал. Поздравил. Отметился. Побежал дальше. А в душе – пусто. Потому что сообщение – это не человек. Человеку нужен человек. Голос услышать. В глаза посмотреть. Улыбнуться. Руку пожать. Крепко обнять". Арман Давлетяров

Далее он рассказал о традиции в своем доме, касаемой гаджетов.

"У нас дома за столом телефонов нет. Это правило для всех и для наших гостей тоже. Просто убираем – и все. Сидим, разговариваем, смеемся. Живем. Потому что семья – это не когда все рядом и каждый в своем телефоне. А когда реально вместе". Арман Давлетяров

Ведущий канала Jibek Joly TV уточняет, что в жизни является действительно важным.

"Самое ценное – это внимание. Не деньги. Не понты. Не лайки. А время, которое ты отдал близкому. Потому что это греет и твою душу тоже. И делает тебя сильнее. Позвони, заедь, обними. Найди обязательно время. Будь рядом. Берегите друг друга". Арман Давлетяров

Не так давно Давлетяров через социальные сети поздравлял единственную дочь с 10-летием. Его обращение к имениннице вызвало большой отклик среди подписчиков.