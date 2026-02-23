Нурлан Коянбаев с больничной койки обратился к российской звезде

46-летний казахстанский телеведущий Нурлан Коянбаев опубликовал видео из больницы. Актер решил немного скрасить будни и добавил юмора в лечебный процесс, сообщает Zakon.kz.

Так, Коянбаев, держа в руке белое полотенце, под песню российского рэпера Мота "Как к себе домой" скромно размахивает им и улыбается, создавая легкую и забавную атмосферу.

В описании к публикации ничего нет, кроме отметки музыканта.

Комментаторов развеселило это видео. Фанаты пожелали скорейшего выздоровления своему любимому артисту.

О том, что Коянбаев попал в больницу, стало известно еще 15 февраля.