Нурлан Коянбаев с больничной койки обратился к российской звезде
Фото: Instagram/koyanbayevnurlan
46-летний казахстанский телеведущий Нурлан Коянбаев опубликовал видео из больницы. Актер решил немного скрасить будни и добавил юмора в лечебный процесс, сообщает Zakon.kz.
Так, Коянбаев, держа в руке белое полотенце, под песню российского рэпера Мота "Как к себе домой" скромно размахивает им и улыбается, создавая легкую и забавную атмосферу.
В описании к публикации ничего нет, кроме отметки музыканта.
Комментаторов развеселило это видео. Фанаты пожелали скорейшего выздоровления своему любимому артисту.
О том, что Коянбаев попал в больницу, стало известно еще 15 февраля.
