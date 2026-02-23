#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Нурлан Коянбаев с больничной койки обратился к российской звезде

Нурлан Коянбаев, артист, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 17:13 Фото: Instagram/koyanbayevnurlan
46-летний казахстанский телеведущий Нурлан Коянбаев опубликовал видео из больницы. Актер решил немного скрасить будни и добавил юмора в лечебный процесс, сообщает Zakon.kz.

Так, Коянбаев, держа в руке белое полотенце, под песню российского рэпера Мота "Как к себе домой" скромно размахивает им и улыбается, создавая легкую и забавную атмосферу.

В описании к публикации ничего нет, кроме отметки музыканта.

Комментаторов развеселило это видео. Фанаты пожелали скорейшего выздоровления своему любимому артисту.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 17:13
"Спасите ее мужа": российский музыкант Мот откликнулся на видео казахстанки

О том, что Коянбаев попал в больницу, стало известно еще 15 февраля.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Нурлан Коянбаев из больницы обратился к подписчикам
22:31, 15 февраля 2026
Нурлан Коянбаев из больницы обратился к подписчикам
Нурлан Коянбаев на фоне Rolls-Royce обратился к хейтерам
09:34, 03 июля 2024
Нурлан Коянбаев на фоне Rolls-Royce обратился к хейтерам
Нурлан Коянбаев повторил детский снимок
15:59, 18 апреля 2024
Нурлан Коянбаев повторил детский снимок
