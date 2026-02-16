"Спасите ее мужа": российский музыкант Мот откликнулся на видео казахстанки
Известный блогер из Астаны Айнура Кайратовна присоединилась к популярному тренду с участием российского рэпера Moта. Пользователи социальных сетей активно публикуют короткие видео под треки исполнителя хита "Август – это ты", сообщает Zakon.kz.
Так, видео казахстанского блогера набрало более миллиона просмотров в Instagram.
В описании к ролику, где автор танцует с мужем, сказано: "Если Мот напишет комментарий, я больше не буду заставлять его танцевать".
В итоге мужчина двигался так, будто отрабатывал удары, и это не могло остаться незамеченным.
"У меня истерика. Мадик, зачем ты дерешься?" – спросила Айнура у супруга.
- Муж, как ИИ, танцует.
- Муж ваш боксирует.
- Родной, держись.
- Вы только представьте, как Мадику было бы скучно без Айнуры.
- Надеюсь, напишет комментарий. Мадик примерно показал, на что способен.
- Не отмечайте Мота, пусть Мадик и дальше нас радует.
- Спасите ее мужа, – шутят комментаторы.
Самое главное, что музыкант все-таки отозвался и оставил свой отзыв, вызвав волну восторга среди подписчиков.
"Братан, не благодари!"Мот
12 февраля 2026 года во Дворце спорта им. Балуана Шолака в Алматы состоялся концерт российской исполнительницы хита "Знаешь ли ты" МакSим. Одним из примечательных эпизодов музыкального вечера стало предложение руки и сердца.
