"Спасите ее мужа": российский музыкант Мот откликнулся на видео казахстанки

Известный блогер из Астаны Айнура Кайратовна присоединилась к популярному тренду с участием российского рэпера Moта. Пользователи социальных сетей активно публикуют короткие видео под треки исполнителя хита "Август – это ты", сообщает Zakon.kz.

Так, видео казахстанского блогера набрало более миллиона просмотров в Instagram.

В описании к ролику, где автор танцует с мужем, сказано: "Если Мот напишет комментарий, я больше не буду заставлять его танцевать".

В итоге мужчина двигался так, будто отрабатывал удары, и это не могло остаться незамеченным.

"У меня истерика. Мадик, зачем ты дерешься?" – спросила Айнура у супруга.

Муж, как ИИ, танцует.

Муж ваш боксирует.

Родной, держись.

Вы только представьте, как Мадику было бы скучно без Айнуры.

Надеюсь, напишет комментарий. Мадик примерно показал, на что способен.

Не отмечайте Мота, пусть Мадик и дальше нас радует.

Спасите ее мужа, – шутят комментаторы.

Самое главное, что музыкант все-таки отозвался и оставил свой отзыв, вызвав волну восторга среди подписчиков.

"Братан, не благодари!" Мот

