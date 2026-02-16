#Референдум-2026
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

"Спасите ее мужа": российский музыкант Мот откликнулся на видео казахстанки

Мот, музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 09:39 Фото: Instagram/mmott23
Известный блогер из Астаны Айнура Кайратовна присоединилась к популярному тренду с участием российского рэпера Moта. Пользователи социальных сетей активно публикуют короткие видео под треки исполнителя хита "Август – это ты", сообщает Zakon.kz.

Так, видео казахстанского блогера набрало более миллиона просмотров в Instagram.

В описании к ролику, где автор танцует с мужем, сказано: "Если Мот напишет комментарий, я больше не буду заставлять его танцевать".

В итоге мужчина двигался так, будто отрабатывал удары, и это не могло остаться незамеченным.

"У меня истерика. Мадик, зачем ты дерешься?" – спросила Айнура у супруга.

  • Муж, как ИИ, танцует.
  • Муж ваш боксирует.
  • Родной, держись.
  • Вы только представьте, как Мадику было бы скучно без Айнуры.
  • Надеюсь, напишет комментарий. Мадик примерно показал, на что способен.
  • Не отмечайте Мота, пусть Мадик и дальше нас радует.
  • Спасите ее мужа, – шутят комментаторы.

Самое главное, что музыкант все-таки отозвался и оставил свой отзыв, вызвав волну восторга среди подписчиков.

"Братан, не благодари!"Мот

12 февраля 2026 года во Дворце спорта им. Балуана Шолака в Алматы состоялся концерт российской исполнительницы хита "Знаешь ли ты" МакSим. Одним из примечательных эпизодов музыкального вечера стало предложение руки и сердца.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
