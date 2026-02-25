#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Родители Кайрата Нуртаса обратились к сыну по особому случаю

Сегодня, 25 февраля 2026 года, популярному артисту Казахстана Кайрату Нуртасу исполнилось 37 лет. В этот праздничный день с поздравлениями к нему обратились его знаменитые родители через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Так, мама артиста Гульзира Айдарбекова, являющаяся и его продюсером, опубликовала видеонарезку из выступлений сына.

Обращаясь к своему первенцу, она пожелала ему долгую и насыщенную жизнь. Также Айдарбекова назвала Кайрата самым добрым и щедрым.

Папа лауреата государственной премии "Дарын" разместил же просто его снимок. Нуртас Айдарбеков пожелал также сыну долгой жизни и продолжения его насыщенной карьеры.

Кайрат Нуртас обратился к казахстанцам по особому поводу

Многочисленные комментаторы отозвались на две публикации и щедро одарили родителей поздравлениями в адрес их сына.

Чуть ранее известный 31-летний казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал фотографии с живописной фотосессии в родных краях. Кадры были сделаны на территории историко-культурного музея-заповедника Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане.

Анастасия Московчук
