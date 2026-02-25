Родители Кайрата Нуртаса обратились к сыну по особому случаю
Так, мама артиста Гульзира Айдарбекова, являющаяся и его продюсером, опубликовала видеонарезку из выступлений сына.
Обращаясь к своему первенцу, она пожелала ему долгую и насыщенную жизнь. Также Айдарбекова назвала Кайрата самым добрым и щедрым.
Папа лауреата государственной премии "Дарын" разместил же просто его снимок. Нуртас Айдарбеков пожелал также сыну долгой жизни и продолжения его насыщенной карьеры.
Материал по теме
Многочисленные комментаторы отозвались на две публикации и щедро одарили родителей поздравлениями в адрес их сына.
Чуть ранее известный 31-летний казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал фотографии с живописной фотосессии в родных краях. Кадры были сделаны на территории историко-культурного музея-заповедника Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане.