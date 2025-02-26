#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
498.69
522.23
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
498.69
522.23
5.79
Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас оставил пост-откровение

Кайрат Нуртас оставил пост-откровение, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 11:50 Фото: Instagram/kair_n
25 февраля 2025 года казахстанскому артисту Кайрату Нуртасу исполнилось 36 лет. В этот день певец получил многочисленные поздравления. Сам же исполнитель хита "Seni Suiem" поблагодарил всех за добрые слова и написал обращение к аудитории, сообщает Zakon.kz.

Свой пост-откровение он оставил в подписи к фотографии с семьей.

Нуртас в описании уточнил, что к своим годам уже "покорил вершину". И остался доволен пройденным путем.

Кроме того, он добавил, что окружающие стали называть его "аға" и просить совета.

"Я счастлив со своей семьей. Чудесный день. Это день моего рождения".Кайрат Нуртас
  • Вот еще прошел один этап твоей жизни, вступаешь в новый. Желаю тебе только хорошего, идти по правильному пути.
  • Добро пожаловать в "клуб 40".
  • С днем рождения, Легенда.
  • Всех благ тебе, удачи во всем. Семейного благополучия.
  • Кайрат, прожит еще один этап жизни, впереди светлое время, путь по которому ты должен идти, не сворачивая, – отмечают пользователи Сети.

Примечательно, ранее его супруга Жулдыз Абдукаримов, несмотря на многочисленные слухи вокруг их семьи, написала ему поздравление, назвав Суперменом.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
"Исторический момент": фотографии Димаша Кудайбергена с мировыми звездами покорили его поклонников
Культура и шоу-бизнес
11:03, Сегодня
"Исторический момент": фотографии Димаша Кудайбергена с мировыми звездами покорили его поклонников
Актер Тауекел Мусилим в третий раз стал отцом
Культура и шоу-бизнес
10:19, Сегодня
Актер Тауекел Мусилим в третий раз стал отцом
Мадонна стала участницей провокационной фотосъемки
Культура и шоу-бизнес
04:40, 26 февраля 2025
Мадонна стала участницей провокационной фотосъемки
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: