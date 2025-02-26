Кайрат Нуртас оставил пост-откровение
Фото: Instagram/kair_n
25 февраля 2025 года казахстанскому артисту Кайрату Нуртасу исполнилось 36 лет. В этот день певец получил многочисленные поздравления. Сам же исполнитель хита "Seni Suiem" поблагодарил всех за добрые слова и написал обращение к аудитории, сообщает Zakon.kz.
Свой пост-откровение он оставил в подписи к фотографии с семьей.
Нуртас в описании уточнил, что к своим годам уже "покорил вершину". И остался доволен пройденным путем.
Кроме того, он добавил, что окружающие стали называть его "аға" и просить совета.
"Я счастлив со своей семьей. Чудесный день. Это день моего рождения".Кайрат Нуртас
- Вот еще прошел один этап твоей жизни, вступаешь в новый. Желаю тебе только хорошего, идти по правильному пути.
- Добро пожаловать в "клуб 40".
- С днем рождения, Легенда.
- Всех благ тебе, удачи во всем. Семейного благополучия.
- Кайрат, прожит еще один этап жизни, впереди светлое время, путь по которому ты должен идти, не сворачивая, – отмечают пользователи Сети.
Примечательно, ранее его супруга Жулдыз Абдукаримов, несмотря на многочисленные слухи вокруг их семьи, написала ему поздравление, назвав Суперменом.
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