Кайрат Нуртас оставил пост-откровение

25 февраля 2025 года казахстанскому артисту Кайрату Нуртасу исполнилось 36 лет. В этот день певец получил многочисленные поздравления. Сам же исполнитель хита "Seni Suiem" поблагодарил всех за добрые слова и написал обращение к аудитории, сообщает Zakon.kz.

Свой пост-откровение он оставил в подписи к фотографии с семьей.

Нуртас в описании уточнил, что к своим годам уже "покорил вершину". И остался доволен пройденным путем.

Кроме того, он добавил, что окружающие стали называть его "аға" и просить совета.

"Я счастлив со своей семьей. Чудесный день. Это день моего рождения". Кайрат Нуртас

Вот еще прошел один этап твоей жизни, вступаешь в новый. Желаю тебе только хорошего, идти по правильному пути.

Добро пожаловать в "клуб 40".

С днем рождения, Легенда.

Всех благ тебе, удачи во всем. Семейного благополучия.

Кайрат, прожит еще один этап жизни, впереди светлое время, путь по которому ты должен идти, не сворачивая, – отмечают пользователи Сети.

Примечательно, ранее его супруга Жулдыз Абдукаримов, несмотря на многочисленные слухи вокруг их семьи, написала ему поздравление, назвав Суперменом.