В день рождения Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова рассказала о беременности

Жулдыз Абдукаримова напомнила подписчикам, что ровно год назад именно 25 февраля рассказала мужу о своей пятой беременности, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, актриса и блогер Абдукаримова подхватила семейную эстафету поздравлений. Сначала она томила своих подписчиков вопросом о значимости текущего дня, а затем опубликовала правильный ответ. Им стал – день рождения Кайрата Нуртаса.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Затем она поделилась семейным воспоминанием, которое особенно значимо для их пары. Выяснилось, что ровно год назад именно в этот день она сообщила Кайрату о своей пятой беременности. Тогда новость о будущем пополнении в семье сделала день рождения артиста максимально запоминающимся.

Архивное видео Жулдыз разместила 25 февраля на своем YouTube-канале и предложила подписчикам вместе с ней погрузиться в воспоминания.

