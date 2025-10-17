#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Асель Аскар поздравила бабушку с 85-летием роскошным подарком

Асель Аскар, бабушка, дедушка, поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 12:03 Фото: Instagram/assel.askar
16 октября 2025 года бабушке популярной казахстанской актрисы Асель Аскар исполнилось 85 лет. Звезда фильма "Розыгрыш по-казахски" не только показала кадры с семейного празднования, но и рассказала о подарке, сообщает Zakon.kz.

В поздравлении Аскар шутливо назвала бабушку "Наша генерал".

Также племянница продюсера Беркута показала и рассказала, что в качестве подарка преподнесла 303 розы и ювелирный набор.

По словам Аскар, всех денег не заработаешь и никогда не скопишь.

"А вот эмоции родных и близких бесценны, и это большая память на года, которые будут греть душу в самые трудные минуты жизни. Никогда не экономьте, никогда не жалейте на родных!"Асель Аскар

В продолжении своего философского поста блогер уточнила, что сделала для себя несколько выводов.

"Меня жизнь научила жить в моменте и не ждать лучших дней. Каждый свой день ты делаешь сам".Асель Аскар

Подписчики актрисы согласились с ее размышлениями и пожелали бабушке долгих лет.

Ранее мы рассказывали, что солист популярной казахстанской группы Ninety One Батырхан Маликов, известный под псевдонимом Alem, исполнил свою заветную мечту и приобрел недвижимость.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Удивительное сходство нашли казахстанцы у Асель Аскар со звездой Болливуда
13:16, 03 мая 2024
Удивительное сходство нашли казахстанцы у Асель Аскар со звездой Болливуда
Трогательное видео в память о сыне опубликовала Асель Аскар
06:48, 31 января 2024
Трогательное видео в память о сыне опубликовала Асель Аскар
Блогер Асель Аскар заявила о мнимости счастья в Instagram
13:08, 14 декабря 2023
Блогер Асель Аскар заявила о мнимости счастья в Instagram
