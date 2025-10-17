Асель Аскар поздравила бабушку с 85-летием роскошным подарком

16 октября 2025 года бабушке популярной казахстанской актрисы Асель Аскар исполнилось 85 лет. Звезда фильма "Розыгрыш по-казахски" не только показала кадры с семейного празднования, но и рассказала о подарке, сообщает Zakon.kz.

В поздравлении Аскар шутливо назвала бабушку "Наша генерал".

Также племянница продюсера Беркута показала и рассказала, что в качестве подарка преподнесла 303 розы и ювелирный набор.

По словам Аскар, всех денег не заработаешь и никогда не скопишь.

"А вот эмоции родных и близких бесценны, и это большая память на года, которые будут греть душу в самые трудные минуты жизни. Никогда не экономьте, никогда не жалейте на родных!" Асель Аскар

В продолжении своего философского поста блогер уточнила, что сделала для себя несколько выводов.

"Меня жизнь научила жить в моменте и не ждать лучших дней. Каждый свой день ты делаешь сам". Асель Аскар

Подписчики актрисы согласились с ее размышлениями и пожелали бабушке долгих лет.

