Асель Аскар поздравила бабушку с 85-летием роскошным подарком
Фото: Instagram/assel.askar
16 октября 2025 года бабушке популярной казахстанской актрисы Асель Аскар исполнилось 85 лет. Звезда фильма "Розыгрыш по-казахски" не только показала кадры с семейного празднования, но и рассказала о подарке, сообщает Zakon.kz.
В поздравлении Аскар шутливо назвала бабушку "Наша генерал".
Также племянница продюсера Беркута показала и рассказала, что в качестве подарка преподнесла 303 розы и ювелирный набор.
По словам Аскар, всех денег не заработаешь и никогда не скопишь.
"А вот эмоции родных и близких бесценны, и это большая память на года, которые будут греть душу в самые трудные минуты жизни. Никогда не экономьте, никогда не жалейте на родных!"Асель Аскар
В продолжении своего философского поста блогер уточнила, что сделала для себя несколько выводов.
"Меня жизнь научила жить в моменте и не ждать лучших дней. Каждый свой день ты делаешь сам".Асель Аскар
Подписчики актрисы согласились с ее размышлениями и пожелали бабушке долгих лет.
