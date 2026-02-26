Айкын Толепберген удивил фанатов видео с детьми

Казахстанский певец Айкын Толепберген растрогал поклонников новым семейным видео, сообщает Zakon.kz.

Артист показал, что любовь к сцене в его семье – дело наследственное. В своем Instagram Айкын опубликовал ролик с младшими детьми. Сын Нуртан Санжар уверенно отбивает ритм на барабанах, а дочь Нуртан Ая исполняет вокальную партию. Вместе с отцом они устроили домашний рок-концерт, исполнив культовый хит We Will Rock You группы Queen.

"Любовь к музыке передается из поколения в поколение", – подписал публикацию артист.

Подписчики пришли в восторг от семейного трио, отметив, что у детей явно есть все шансы продолжить творческую династию.

