#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Культура и шоу-бизнес

Айкын Толепберген удивил фанатов видео с детьми

Айкын удивил фанатов видео с детьми, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 19:25 Фото: Instagram/aikyn
Казахстанский певец Айкын Толепберген растрогал поклонников новым семейным видео, сообщает Zakon.kz.

Артист показал, что любовь к сцене в его семье – дело наследственное. В своем Instagram Айкын опубликовал ролик с младшими детьми. Сын Нуртан Санжар уверенно отбивает ритм на барабанах, а дочь Нуртан Ая исполняет вокальную партию. Вместе с отцом они устроили домашний рок-концерт, исполнив культовый хит We Will Rock You группы Queen.

"Любовь к музыке передается из поколения в поколение", – подписал публикацию артист.

Подписчики пришли в восторг от семейного трио, отметив, что у детей явно есть все шансы продолжить творческую династию.

Ранее мы сообщали, что Гарри Стайлс не удержался от смеха во время кремации бабушки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Секреты творческого процесса: Димаш за кулисами
01:51, 27 февраля 2026
Секреты творческого процесса: Димаш за кулисами
Певец Айкын Толепберген показал салют за 100 тысяч тенге
12:29, 01 января 2025
Певец Айкын Толепберген показал салют за 100 тысяч тенге
Певец Айкын Толепберген стал отцом в пятый раз
11:58, 02 декабря 2025
Певец Айкын Толепберген стал отцом в пятый раз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
07:53, Сегодня
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
07:47, Сегодня
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
06:59, Сегодня
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
06:47, Сегодня
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: