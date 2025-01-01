Певец Айкын Толепберген показал салют за 100 тысяч тенге

Казахстанский певец Айкын Толепберген запустил салют за 100 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Айкын Толепберген в Instagram показал, как стреляет салют за 100 тысяч тенге. Запустил он его с крыши дома. Пиротехника разукрасила небо разноцветными огоньками.

"Убегаем. Закрывайте уши", – обращается он к супруге Жулдыз Омиргали, которая тем временем снимает на видео фейерверк.

Певец отметил, что это первый запуск и пообещал, что цена следующего салюта будет 130 тыс. тенге.

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