Певец Айкын Толепберген стал отцом в пятый раз
43-летний казахстанский певец Айкын Толепберген поделился радостной новостью с подписчиками. Как оказалось, у него родилась дочь, сообщает Zakon.kz.
Малышка появилась на свет 1 декабря 2025 года. Назвали девочку Ару. Теперь у знаменитости – вместе с детьми от предыдущего брака – пятеро детей: двое мальчиков и три девочки.
"Спасибо моей Жулдыз. Люблю тебя", – отмечено в подписи к совместному фото.
Примечательно, что в честь этого события музыкант посвятил песню супруге.
