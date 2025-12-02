#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Певец Айкын Толепберген стал отцом в пятый раз

Айкын Толепберген, певец, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 11:58 Фото: Instagram/aikyn
43-летний казахстанский певец Айкын Толепберген поделился радостной новостью с подписчиками. Как оказалось, у него родилась дочь, сообщает Zakon.kz.

Малышка появилась на свет 1 декабря 2025 года. Назвали девочку Ару. Теперь у знаменитости – вместе с детьми от предыдущего брака – пятеро детей: двое мальчиков и три девочки.

"Спасибо моей Жулдыз. Люблю тебя", – отмечено в подписи к совместному фото.

Примечательно, что в честь этого события музыкант посвятил песню супруге.

Ранее мы рассказывали, что дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой шокировала Казнет откровением о браке своих знаменитых родителей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Певец Айкын Толепберген показал салют за 100 тысяч тенге
12:29, 01 января 2025
Певец Айкын Толепберген показал салют за 100 тысяч тенге
Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали поцеловались у Эйфелевой башни
16:14, 15 марта 2025
Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали поцеловались у Эйфелевой башни
Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу
01:06, 18 октября 2024
Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу
