Жена Кайрата Нуртаса показала трогательные кадры с мужем в честь важного праздника

Накануне, 25 февраля 2026 года, популярный казахстанский артист Кайрат Нуртас отметил личный праздник – 37-летие. По этому важному случаю его супруга – актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова – поделилась трогательными кадрами с именинником, сообщает Zakon.kz.

Сначала 37-летняя жена любимца казахстанцев опубликовала видео, где многодетный Нуртас нежно держит в руках младшую дочь Рабию Султан и нянчится с ней. К ним подходит Абдукаримова и уверяет, что их маленькая малышка – копия матери.

Позднее Жулдыз показала кадры со средней наследницей Алау, которая обнимает отца.

"С днем рождения", – написала Абдукаримова.

Она добавила, что для дочек Нуртас – король.

Подписчиков семейные редкие видео умилили. Они поздравили своего кумира с днем рождения и пожелали его семье счастья:

"Будьте счастливы".

"Какие милые моменты из жизни".

"Они не стареют, но дети взрослеют".

"Я так рада, увидев вас всех вместе".

"Ну наконец я увидела Кайрата с детьми".

"Многодетный Кайрат, не уставайте, вы очень счатсливый".

Материал по теме В день рождения Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова рассказала о беременности

Ранее родители Кайрата Нуртаса обратились к сыну по особому случаю.