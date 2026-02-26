Жена Кайрата Нуртаса показала трогательные кадры с мужем в честь важного праздника
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Накануне, 25 февраля 2026 года, популярный казахстанский артист Кайрат Нуртас отметил личный праздник – 37-летие. По этому важному случаю его супруга – актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова – поделилась трогательными кадрами с именинником, сообщает Zakon.kz.
Сначала 37-летняя жена любимца казахстанцев опубликовала видео, где многодетный Нуртас нежно держит в руках младшую дочь Рабию Султан и нянчится с ней. К ним подходит Абдукаримова и уверяет, что их маленькая малышка – копия матери.
Позднее Жулдыз показала кадры со средней наследницей Алау, которая обнимает отца.
"С днем рождения", – написала Абдукаримова.
Она добавила, что для дочек Нуртас – король.
Подписчиков семейные редкие видео умилили. Они поздравили своего кумира с днем рождения и пожелали его семье счастья:
- "Будьте счастливы".
- "Какие милые моменты из жизни".
- "Они не стареют, но дети взрослеют".
- "Я так рада, увидев вас всех вместе".
- "Ну наконец я увидела Кайрата с детьми".
- "Многодетный Кайрат, не уставайте, вы очень счатсливый".
Ранее родители Кайрата Нуртаса обратились к сыну по особому случаю.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript