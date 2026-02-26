#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Жена Кайрата Нуртаса показала трогательные кадры с мужем в честь важного праздника

актриса театра и кино, телеведущая Жулдыз Абдукаримова, певец Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 12:59 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Накануне, 25 февраля 2026 года, популярный казахстанский артист Кайрат Нуртас отметил личный праздник – 37-летие. По этому важному случаю его супруга – актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова – поделилась трогательными кадрами с именинником, сообщает Zakon.kz.

Сначала 37-летняя жена любимца казахстанцев опубликовала видео, где многодетный Нуртас нежно держит в руках младшую дочь Рабию Султан и нянчится с ней. К ним подходит Абдукаримова и уверяет, что их маленькая малышка – копия матери.

Позднее Жулдыз показала кадры со средней наследницей Алау, которая обнимает отца.

"С днем рождения", – написала Абдукаримова.

Она добавила, что для дочек Нуртас – король.

Подписчиков семейные редкие видео умилили. Они поздравили своего кумира с днем рождения и пожелали его семье счастья:

  • "Будьте счастливы".
  • "Какие милые моменты из жизни".
  • "Они не стареют, но дети взрослеют".
  • "Я так рада, увидев вас всех вместе".
  • "Ну наконец я увидела Кайрата с детьми".
  • "Многодетный Кайрат, не уставайте, вы очень счатсливый".

В день рождения Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова рассказала о беременности

Ранее родители Кайрата Нуртаса обратились к сыну по особому случаю.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: