Культура и шоу-бизнес

Секреты творческого процесса: Димаш за кулисами

Димаш показал, как снимают новый клип, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 01:51 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал фанатов новым видео, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он подписал ролик как "Закулисье". На кадрах артист играет на фортепиано и поет, вокруг него аккомпанирует струнный оркестр.

Фанаты Димаша вновь восхитились его талантом:

– Любимейшая песня... Так нам по сердцу проходится всегда.

– Невероятная песня, Димаш! Очень трогает эмоционально! И конечно, твое исполнение...

– Какое необыкновенное чувство от этого произведения! Понимание печали любви и скрытой тайны, невозможности познания и принятия. Настоящее искусство с вечной недосказанностью.

– Такая нежная, такая эмоциональная, такая полная любви. Я просто обожаю эту песню. Спасибо, Димаш!

– Песня, полная страсти, в которой одновременно ощущается уязвимость страдающего сердца. Никто, кроме тебя, Димаш, не смог бы написать, сочинить и исполнить композицию, передающую столько эмоций! Еще один шедевр, которым ты можешь гордиться!

Ранее фанаты были шокированы новой фотосессией Кудайбергена в Туркестане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Ошибка в тексте: