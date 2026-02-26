Шахматист из Казахстана прославился в Индии и России
По данным sportarena.kz со ссылкой на пресс-службу КФШ, среди 48 шахматистов из 10 стран было 17 гроссмейстеров (GM) и 9 международных мастеров (IM).
Стартовый список возглавлял с рейтингом 2608 представляющий Венгрию Санан Сюгиров, 25-летний гроссмейстер из Казахстана Алишер Сулейменов (2500) стоял в списке 7-м.
Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров с классическим контролем времени 90+30 (90 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого).
Павлодарский гроссмейстер одержал три победы подряд и возглавил турнирную гонку в компании двух гроссмейстеров из Беларуси, не раз игравших в турнирах в Казахстане – Михаила Никитенко и Алексея Александрова.
Показав турнирный перформанс 2591, он получил прибавку 11,3 к своему рейтингу. В начале февраля Алишер Сулейменов выиграл турнир в Ченнае (Индия).
