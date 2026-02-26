#Референдум-2026
#Казахмыс
Спорт

Шахматист из Казахстана прославился в Индии и России

Казахстанский гроссмейстер Алишер Сулейменов , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 02:30 Фото: Instagram/alisher.suleymenov
Казахстанский гроссмейстер Алишер Сулейменов стал победителем Grand-Open Galeria 2026 в Санкт-Петербурге (Россия). Турнир длился с 17 по 25 февраля, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz со ссылкой на пресс-службу КФШ, среди 48 шахматистов из 10 стран было 17 гроссмейстеров (GM) и 9 международных мастеров (IM).

Стартовый список возглавлял с рейтингом 2608 представляющий Венгрию Санан Сюгиров, 25-летний гроссмейстер из Казахстана Алишер Сулейменов (2500) стоял в списке 7-м.

Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров с классическим контролем времени 90+30 (90 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого).

Павлодарский гроссмейстер одержал три победы подряд и возглавил турнирную гонку в компании двух гроссмейстеров из Беларуси, не раз игравших в турнирах в Казахстане – Михаила Никитенко и Алексея Александрова.

Показав турнирный перформанс 2591, он получил прибавку 11,3 к своему рейтингу. В начале февраля Алишер Сулейменов выиграл турнир в Ченнае (Индия).

Ранее мы писали о том, что казахстанская рапиристка завоевала медаль чемпионата Азии среди юниоров в Индонезии.

Аксинья Титова
