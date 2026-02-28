#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Культура и шоу-бизнес

Анна Седокова перед судом легла в больницу

Суд по делу Яниса Тиммы, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 08:50 Фото: Instagram/annasedokova
Перед первым судебным заседанием по делу Яниса Тиммы певица Анна Седокова оказалась в больничной палате, сообщает Zakon.kz.

В преддверии первого заседания 2 марта в Хорошевском районном суде певица рассказала о проблемах со здоровьем. В самый разгар разбирательств Седокова, приглашенная в качестве ответчика, поделилась в своем Telegram-канале фото из клиники. На нем безутешная вдова предстала в больничной палате под капельницей.

"Да это же намек, что на скором заседании ее не будет", – отреагировали пользователи Telegram на развернутое сообщение к фото.

Со слов Седоковой, 26 февраля она пришла на плановое обследование по женским вопросам. Анализы показали критически низкий уровень железа, поэтому доктор предложил немедленно пройти курс капельниц. Певица согласилась и сразу приступила к процедурам.

Фото: Telegram/Анна Седокова

На следующий день оптимистичный пост в своем Telegram-канале уже опубликовала адвокат семьи Яниса Тиммы.

"2 марта будет полноценное заседание, а не беседа для назначения даты", – поделилась Маргарита Гаврилова, отмечая предварительную работу судьи.

Со слов адвоката, она готова расстелить для певицы красную голливудскую дорожку.

Фото: Telegram/Маргарита Гаврилова

"Анна Владимировна, словами не передать, как мы вас ждем! Приходите, пожалуйста, будет интересно!" – обратилась к Седоковой адвокат семьи ее бывшего мужа.

Известно, что, помимо имущественных притязаний, родители спортсмена уверены, что он ушел из жизни под влиянием бывшей супруги.

26 февраля известная модель Ирина Шейк рассказала о любви к мужчинам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Анна Седокова приглашена в суд по делу Яниса Тиммы
06:25, 18 февраля 2026
Анна Седокова приглашена в суд по делу Яниса Тиммы
Анна Седокова попала в больницу после смерти бывшего мужа
19:43, 17 декабря 2024
Анна Седокова попала в больницу после смерти бывшего мужа
Анна Седокова объявила о разводе с мужем
08:55, 09 сентября 2024
Анна Седокова объявила о разводе с мужем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
10:48, Сегодня
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
10:02, Сегодня
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
09:25, Сегодня
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
08:41, Сегодня
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: