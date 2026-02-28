Анна Седокова перед судом легла в больницу

Перед первым судебным заседанием по делу Яниса Тиммы певица Анна Седокова оказалась в больничной палате, сообщает Zakon.kz.

В преддверии первого заседания 2 марта в Хорошевском районном суде певица рассказала о проблемах со здоровьем. В самый разгар разбирательств Седокова, приглашенная в качестве ответчика, поделилась в своем Telegram-канале фото из клиники. На нем безутешная вдова предстала в больничной палате под капельницей.

"Да это же намек, что на скором заседании ее не будет", – отреагировали пользователи Telegram на развернутое сообщение к фото.

Со слов Седоковой, 26 февраля она пришла на плановое обследование по женским вопросам. Анализы показали критически низкий уровень железа, поэтому доктор предложил немедленно пройти курс капельниц. Певица согласилась и сразу приступила к процедурам.

Фото: Telegram/Анна Седокова

На следующий день оптимистичный пост в своем Telegram-канале уже опубликовала адвокат семьи Яниса Тиммы.

"2 марта будет полноценное заседание, а не беседа для назначения даты", – поделилась Маргарита Гаврилова, отмечая предварительную работу судьи.

Со слов адвоката, она готова расстелить для певицы красную голливудскую дорожку.

Фото: Telegram/Маргарита Гаврилова

"Анна Владимировна, словами не передать, как мы вас ждем! Приходите, пожалуйста, будет интересно!" – обратилась к Седоковой адвокат семьи ее бывшего мужа.

Известно, что, помимо имущественных притязаний, родители спортсмена уверены, что он ушел из жизни под влиянием бывшей супруги.

