Культура и шоу-бизнес

Ораза қабыл болсын: авторскую музыку к вирусному поздравлению обсуждают в Сети

Ораза қабыл болсын: авторскую музыку к вирусному поздравлению обсуждают в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 15:04 Фото: pixabay
В Казнете завирусилось видео, в котором алматинский музыкант наиграл для мальчика с красивым голосом, сообщает Zakon.kz.

34-летний алматинец Бахытжан Быхин – уникальный человек, который воспринимает музыку не только слухом, но и сердцем. То, что он демонстрирует аудитории, безусловно, можно назвать прирожденным талантом. Парень создал сотни мини-клипов для простых людей, которые случайно стали звездами в соцсетях благодаря своему красивому голосу. В этот раз он создал авторскую музыку для мальчика, который в магазине спел песню про священный месяц Рамазан.

"Это старое и известное многим казахстанцам видео. Меня зацепило, как мальчик поет, и захотелось добавить к его исполнению свою мелодию. Вся работа заняла примерно три часа. Сейчас священный месяц Рамазан, поэтому атмосфера видео получилась особенно близкой и душевной", – прокомментировал Бахытжан Быхин.

Комментаторов восхитило простое и талантливое исполнение мальчика и парня:

  • Как просто и душевно.
  • Классный дуэт получился.
  • Всех, кто держит пост, со священным месяцем Рамазан. Пусть ваши молитвы будут приняты.
  • Ой бәрекелді.
  • Жарайсың балақай.
  • Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын!

Кыргызские поклонники выложили, как казахстанский артист Димаш Кудайберген пробует играть на комузе.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
