Ораза қабыл болсын: авторскую музыку к вирусному поздравлению обсуждают в Сети
Фото: pixabay
В Казнете завирусилось видео, в котором алматинский музыкант наиграл для мальчика с красивым голосом, сообщает Zakon.kz.
34-летний алматинец Бахытжан Быхин – уникальный человек, который воспринимает музыку не только слухом, но и сердцем. То, что он демонстрирует аудитории, безусловно, можно назвать прирожденным талантом. Парень создал сотни мини-клипов для простых людей, которые случайно стали звездами в соцсетях благодаря своему красивому голосу. В этот раз он создал авторскую музыку для мальчика, который в магазине спел песню про священный месяц Рамазан.
"Это старое и известное многим казахстанцам видео. Меня зацепило, как мальчик поет, и захотелось добавить к его исполнению свою мелодию. Вся работа заняла примерно три часа. Сейчас священный месяц Рамазан, поэтому атмосфера видео получилась особенно близкой и душевной", – прокомментировал Бахытжан Быхин.
Комментаторов восхитило простое и талантливое исполнение мальчика и парня:
- Как просто и душевно.
- Классный дуэт получился.
- Всех, кто держит пост, со священным месяцем Рамазан. Пусть ваши молитвы будут приняты.
- Ой бәрекелді.
- Жарайсың балақай.
- Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын!
Кыргызские поклонники выложили, как казахстанский артист Димаш Кудайберген пробует играть на комузе.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript