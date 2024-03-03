Девушка едва не выпала из окна в Актау: она пыталась покончить с собой

Фото: pixabay

В Казнете завирусилось видео, на котором девушка висит в окне пятого этажа и ее пытаются затащить обратно в квартиру, сообщает Zakon.kz.

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