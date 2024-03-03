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Девушка едва не выпала из окна в Актау: она пыталась покончить с собой

Девушка едва не выпала из окна в Актау, она пыталась покончить с собой, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 20:03 Фото: pixabay
В Казнете завирусилось видео, на котором девушка висит в окне пятого этажа и ее пытаются затащить обратно в квартиру, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте Мангистауской области, 3 марта 2024 года в ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, где женщина пытается совершить суицид. 


"Как выяснилось, 20-летней девушке помешали выпрыгнуть из окна. После этого она вышла из дома в неизвестном направлении. На данный момент полицейскими ведутся поисковые работы", – рассказали Zakon.kz в полиции.

Ранее похожий инцидент произошел в Семее. Полиция опубликовала видео с нагрудного жетона сотрудника, который спас подростка, намеревавшегося спрыгнуть с подвесного моста. 


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