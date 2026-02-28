Обещал – сделал: Димаш Кудайберген вручил Михаилу Шайдорову роскошный внедорожник

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген исполнил свое обещание, подарив олимпийскому чемпиону Михаилу Шайдорову автомобиль Hyundai Palisade, передает Zakon.kz.

Видео с торжественного момента вручения ключей певец опубликовал на своей странице в Instagram 28 февраля 2026 года. В своем обращении Димаш подчеркнул, что этот подарок – дань уважения от лица всех казахстанцев, которые гордятся достижениями спортсмена.

"Мишабай, с благополучным возвращением на родину! Не только от своего имени, но и от лица всех казахстанцев, чья гордость вознеслась до небес благодаря твоей победе, я вручаю тебе автомобиль Hyundai Palisade, как и обещал. Желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемой силы и новых рекордов. С наилучшими пожеланиями, Димаш Кудайберген", – написал он в посте.

Сам Михаил Шайдоров не скрывал эмоций, поблагодарив Димаша за щедрый жест.

"Огромный рахмет Димашу за такой подарок. Меня правда переполняют эмоции, у меня теперь есть такой воздушный корабль", – сказал Миша на видео.

Публикация вызвала большой отклик в социальных сетях: пользователи массово поздравляют олимпийца с обновлением автопарка и благодарят исполнителя за поддержку национальных героев спорта.

В ночь на 28 февраля в международном аэропорту Алматы прошла торжественная встреча олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова. Несмотря на задержку рейса, поклонники не расходились и дождались героя.

