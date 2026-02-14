Димаш с теплотой и гордостью обратился к Михаилу Шайдорову через соцсети

Видео артист опубликовал в Instagram. Поклонники со всего мира в комментариях присоединились к поздравлению Димаша:

– Ты спел эту песню, а он станцевал! Вы оба сыновья нашей страны, вы оба прославили наш Казахстан за рубежом! Великолепное выступление! Гордимся вами! Огромное вам спасибо!

– Поздравляю с золотой медалью Михаила и весь народ Казахстана! Великолепное выступление, заслуженная победа! Ура!

– Молодец, мы снова увидели другую твою сторону. "Настоящие люди своей страны ценят и поддерживают друг друга" – вот это прозорливость. Димаш гордится тобой! Поздравляем с золотой победой!

– Молодец, ты как настоящий "железный жеребец", даришь подарки. Слава Богу, у тебя есть возможность делиться. Огромное спасибо Димашу за такую поддержку. Надеюсь, это станет примером для других.

– Поздравляем Михаила, Казахстан и тебя, Димаш, с победой!