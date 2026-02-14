#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
Культура и шоу-бизнес

Димаш с теплотой и гордостью обратился к Михаилу Шайдорову через соцсети

Димаш обратился к Шайдарову, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 20:10 Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК РК/dimashnews.com
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на казахском языке обратился к фигуристу Михаилу Шайдорову в связи с его фееричной победой на Олимпиаде-2026, сообщает Zakon.kz.

Видео артист опубликовал в Instagram. Поклонники со всего мира в комментариях присоединились к поздравлению Димаша:

– Ты спел эту песню, а он станцевал! Вы оба сыновья нашей страны, вы оба прославили наш Казахстан за рубежом! Великолепное выступление! Гордимся вами! Огромное вам спасибо!

– Поздравляю с золотой медалью Михаила и весь народ Казахстана! Великолепное выступление, заслуженная победа! Ура!

– Молодец, мы снова увидели другую твою сторону. "Настоящие люди своей страны ценят и поддерживают друг друга" – вот это прозорливость. Димаш гордится тобой! Поздравляем с золотой победой!

– Молодец, ты как настоящий "железный жеребец", даришь подарки. Слава Богу, у тебя есть возможность делиться. Огромное спасибо Димашу за такую поддержку. Надеюсь, это станет примером для других.

– Поздравляем Михаила, Казахстан и тебя, Димаш, с победой!

Отметим, что команда Кудайбергена поздравила фигуриста Михаила Шайдорова с историческим "золотом" Олимпийских игр-2026.

Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Димаш и его команда обратились к Михаилу Шайдорову перед выступлением на ОИ-2026
18:16, 13 февраля 2026
Димаш и его команда обратились к Михаилу Шайдорову перед выступлением на ОИ-2026
"Уау, вот это новость!": команда Димаша Кудайбергена обратилась к Dears
10:02, 06 января 2026
"Уау, вот это новость!": команда Димаша Кудайбергена обратилась к Dears
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
12:48, 01 мая 2023
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чудовищным поражением завершилась гонка казахстанских биатлонисток на Олимпиаде
19:55, Сегодня
Чудовищным поражением завершилась гонка казахстанских биатлонисток на Олимпиаде
КХЛ: "Барыс" победил "Ладу" после поражения от СКА со счётом 0:5
19:15, Сегодня
КХЛ: "Барыс" победил "Ладу" после поражения от СКА со счётом 0:5
Анна Данилина выиграла элитный турнир после поражения в финале Australian Open
19:13, Сегодня
Анна Данилина выиграла элитный турнир после поражения в финале Australian Open
Казахстанский горнолыжник не попал даже в ТОП-50 на Олимпиаде
19:08, Сегодня
Казахстанский горнолыжник не попал даже в ТОП-50 на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: