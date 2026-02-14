Димаш с теплотой и гордостью обратился к Михаилу Шайдорову через соцсети
Видео артист опубликовал в Instagram. Поклонники со всего мира в комментариях присоединились к поздравлению Димаша:
– Ты спел эту песню, а он станцевал! Вы оба сыновья нашей страны, вы оба прославили наш Казахстан за рубежом! Великолепное выступление! Гордимся вами! Огромное вам спасибо!
– Поздравляю с золотой медалью Михаила и весь народ Казахстана! Великолепное выступление, заслуженная победа! Ура!
– Молодец, мы снова увидели другую твою сторону. "Настоящие люди своей страны ценят и поддерживают друг друга" – вот это прозорливость. Димаш гордится тобой! Поздравляем с золотой победой!
– Молодец, ты как настоящий "железный жеребец", даришь подарки. Слава Богу, у тебя есть возможность делиться. Огромное спасибо Димашу за такую поддержку. Надеюсь, это станет примером для других.
– Поздравляем Михаила, Казахстан и тебя, Димаш, с победой!
Отметим, что команда Кудайбергена поздравила фигуриста Михаила Шайдорова с историческим "золотом" Олимпийских игр-2026.
Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".