"Первая в истории Казахстана победа": команда Димаша поздравила Шайдорова
Фото: ru.dimashnews.com, Instagram/isufigureskating
Команда всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена поздравила фигуриста Михаила Шайдорова с историческим "золотом" Олимпийских игр-2026, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Instagram dimash.news.
"Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпийских игр в мужском одиночном катании. Михаил выступил с произвольной программой под композицию "Confessa" в исполнении Народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена. Сложная и красивая композиция была блестяще исполнена Михаилом и принесла ему первую в истории Казахстана победу в мужском одиночном катании на Олимпийских играх. Мы поздравляем Михаила с триумфом и желаем ему новых громких побед!"Команда Димаша Кудайбергена
К поздравлениям присоединились не только казахстанцы, но и поклонники Димаша из разных уголков планеты:
- "Браво!"
- "Поздравляю!"
- "Михаил Шайдоров – наша гордость!"
- "Поздравляю, Михаил, с олимпийским "золотом"! Поздравляю, Казахстан!"
- "Поздравляем, Михаил Шайдоров, с медалью и выступлением под музыку Димаша!"
- "Поздравляем! Мы очень рады, что этот исторический триумф сопровождался музыкой лучшего в мире – Димаша Кудайбергена".
- "Празднуем вместе с Михаилом Шайдоровым, Димашем и всем Казахстаном заслуженную золотую медаль! Было приятно смотреть и слушать голос Димаша во время выступления Михаила".
Материал по теме
Шайдоров выступил в Милане под композицию Димаша Кудайбергена
Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".
Материал по теме
"Я знаю: рамок нет": олимпийский чемпион Михаил Шайдоров опубликовал первый пост в Instagram
О том, какое заявление сделал 21-летний казахстанский фигурист из Алматы в статусе олимпийского чемпиона, можете узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript