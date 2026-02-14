#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Первая в истории Казахстана победа": команда Димаша поздравила Шайдорова

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фигурист Михаил Шайдоров, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 12:44 Фото: ru.dimashnews.com, Instagram/isufigureskating
Команда всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена поздравила фигуриста Михаила Шайдорова с историческим "золотом" Олимпийских игр-2026, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram dimash.news.

"Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпийских игр в мужском одиночном катании. Михаил выступил с произвольной программой под композицию "Confessa" в исполнении Народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена. Сложная и красивая композиция была блестяще исполнена Михаилом и принесла ему первую в истории Казахстана победу в мужском одиночном катании на Олимпийских играх. Мы поздравляем Михаила с триумфом и желаем ему новых громких побед!"Команда Димаша Кудайбергена

К поздравлениям присоединились не только казахстанцы, но и поклонники Димаша из разных уголков планеты:

  • "Браво!"
  • "Поздравляю!"
  • "Михаил Шайдоров – наша гордость!"
  • "Поздравляю, Михаил, с олимпийским "золотом"! Поздравляю, Казахстан!"
  • "Поздравляем, Михаил Шайдоров, с медалью и выступлением под музыку Димаша!"
  • "Поздравляем! Мы очень рады, что этот исторический триумф сопровождался музыкой лучшего в мире – Димаша Кудайбергена".
  • "Празднуем вместе с Михаилом Шайдоровым, Димашем и всем Казахстаном заслуженную золотую медаль! Было приятно смотреть и слушать голос Димаша во время выступления Михаила".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 12:44
Шайдоров выступил в Милане под композицию Димаша Кудайбергена

Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 12:44
"Я знаю: рамок нет": олимпийский чемпион Михаил Шайдоров опубликовал первый пост в Instagram

О том, какое заявление сделал 21-летний казахстанский фигурист из Алматы в статусе олимпийского чемпиона, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
