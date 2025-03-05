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Культура и шоу-бизнес

Алла Пугачёва обратилась к друзьям

Алла Пугачёва обратилась к друзьям, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 17:50 Фото: Instagram/alla_orfey
Известная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва сегодня, 5 марта 2025 года, поделилась фото и видео с празднования дня желтых цветов, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram 75-летняя артистка обратилась к поклонникам:

"Незабываемый праздничек получился! Спасибо, друзья!"

Подписчики, которых у Примадонны более 3,7 млн, в очередной раз признались ей в любви, и пожелали счастья:

  • "Любим вас бесконечно!"
  • "Какая чудесная атмосфера! Вы невероятно выглядите! Ждем весну".
  • "Долгих лет здравия! Любили и будем любить вас, Алла Борисовна!"
  • "Алла Борисовна, вы прекрасны! Вы – настоящая весна. Было счастьем стать частью вашего и нашего праздника".
  • "Алла Борисовна, какая красота. Сегодня такой тяжелый день выдался... А увидел вас и сразу обо всем забыл и улыбнулся. Спасибо за солнце, которое вы излучаете".
  • "Словно у вас за столом побывали – красивый орнамент посуды с весенними мотивами, скатерть солнечного цвета орнамента, вазы с нежными цветами... Как здорово! Вкус весеннего настроения и домашнего семейного уюта безупречны!"

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3 марта 2025 года Алла Пугачёва поблагодарила всех, кто принял участие в празднике желтых цветов в первое воскресенье весны.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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