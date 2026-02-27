С кем отметил 37‑летие Кайрат Нуртас и что ему подарили дети
Соответствующим видео актриса театра и кино поделилась у себя в Instagram накануне, 26 февраля 2026 года.
"B’day", – лаконично подписала публикацию Абдукаримова.
На видео можно увидеть, что многодетная семья отметила день рождения отца в одном из ресторанов Астаны. За одним столом собрались Кайрат, Жулдыз и их трое детей – Алау, Нарул и Хан. Дети трогательно поздравили отца, а старшая дочь Сезим, которая учится за границей, сделала это по видеозвонку. Семья подарила имениннику поло и электрическую зубную щетку от известных брендов.
Кадры, наполненные теплом и любовью, умилили поклонников Нуртаса и Абдукаримовой. Они пожелали супругам счастья и еще раз поздравили артиста с личным праздником:
- "Какие прекрасные детки".
- "Почему я так рада за них?"
- "Такая красивая семья! Счастья вам".
- "Какие классные! Будьте счастливы всегда!"
- "У старшего сына голос сильно похож на отца".
- "Я восхищаюсь терпением и спокойствием Жулдыз. Верная супруга".
- "Счастливый Кайрат, иметь такую семью. Берегите семейные ценности".
- "Как прекрасно, в 37 лет он отец 5 детей, а сколько успеха. Поздравляю!"
- "Желаю долгой и счастливой жизни! Будьте счастливы! Я так рада за вас!"
- "Видно, что очень воспитанные дети, как они его уважают, любят! Жулдыз – очень мудрая женщина".
- "Вот счастье, это семья! Какие прекрасные дети, воспитанные и, конечно, любимая женщина, мамочка его пятерых детей".
- "Даришь людям красоту, песнями цепляешь души, а сказать хочу, что ты – лучший! Творческих побед тебе, будь успешный целый век. Береги свою семью, они – твои крылья".
25 февраля 2026 года Кайрат Нуртас отметил личный праздник – 37-летие. По этому важному случаю Жулдыз Абдукаримова поделилась трогательными семейными кадрами.