Культура и шоу-бизнес

С кем отметил 37‑летие Кайрат Нуртас и что ему подарили дети

певец Кайрат Нуртас с дочерью Алау, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 16:31 Фото: Instagram/kaalau__
Популярный казахстанский артист Кайрат Нуртас отметил свое 37-летие в кругу самых близких – детей и супруги Жулдыз Абдукаримовой, сообщает Zakon.kz.

Соответствующим видео актриса театра и кино поделилась у себя в Instagram накануне, 26 февраля 2026 года.

"B’day", – лаконично подписала публикацию Абдукаримова.

На видео можно увидеть, что многодетная семья отметила день рождения отца в одном из ресторанов Астаны. За одним столом собрались Кайрат, Жулдыз и их трое детей – Алау, Нарул и Хан. Дети трогательно поздравили отца, а старшая дочь Сезим, которая учится за границей, сделала это по видеозвонку. Семья подарила имениннику поло и электрическую зубную щетку от известных брендов.

Кадры, наполненные теплом и любовью, умилили поклонников Нуртаса и Абдукаримовой. Они пожелали супругам счастья и еще раз поздравили артиста с личным праздником:

  • "Какие прекрасные детки".
  • "Почему я так рада за них?"
  • "Такая красивая семья! Счастья вам".
  • "Какие классные! Будьте счастливы всегда!"
  • "У старшего сына голос сильно похож на отца".
  • "Я восхищаюсь терпением и спокойствием Жулдыз. Верная супруга".
  • "Счастливый Кайрат, иметь такую семью. Берегите семейные ценности".
  • "Как прекрасно, в 37 лет он отец 5 детей, а сколько успеха. Поздравляю!"
  • "Желаю долгой и счастливой жизни! Будьте счастливы! Я так рада за вас!"
  • "Видно, что очень воспитанные дети, как они его уважают, любят! Жулдыз – очень мудрая женщина".
  • "Вот счастье, это семья! Какие прекрасные дети, воспитанные и, конечно, любимая женщина, мамочка его пятерых детей".
  • "Даришь людям красоту, песнями цепляешь души, а сказать хочу, что ты – лучший! Творческих побед тебе, будь успешный целый век. Береги свою семью, они – твои крылья".

Ему сказали сиять, и он сиял: Кайрат Нуртас позабавил фанатов роликом в соцсетях

25 февраля 2026 года Кайрат Нуртас отметил личный праздник – 37-летие. По этому важному случаю Жулдыз Абдукаримова поделилась трогательными семейными кадрами.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
