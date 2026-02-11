"Аж в жар кинуло": Максим Галкин вновь взбудоражил поклонниц
Снимками, сделанными во время отдыха на элитном горнолыжном курорте во Французских Альпах – Куршевеле – 49-летний супруг примадонны Аллы Пугачёвой поделился в своем Instagram.
Новые кадры, в которых Максим предстал в лыжном и классическом костюме, вновь взбудоражили его поклонниц:
- "Боже".
- "Аж в жар кинуло".
- "Глаз не оторвать".
- "Решил добить, так сказать".
- "Когда мужчина украсил зиму".
- "Остановите планету, я сойду".
- "Как с обложки журнала Gentlemen’s Quarterly".
- "Пусть эта карусель фоток никогда не заканчивается".
- "Лучшая карусель, которую я листала за последнее время".
- "Прожить полжизни и только сейчас подписаться на Галкина".
- "Максим, наша нервная система не выдерживает такого напора".
- "Во всех одеждах вы красивый, Максим! Настоящий спортсмен! Любим вас!"
- "Раньше восхищалась тем, как вы ведете передачи, а теперь только вашим шикарно-элегантно-спортивным видом".
- "Спортивно-элегантен. Черт побери! Голосую за 1-ю и 7-ю. "Эти глаза напротив. Что это? Что это?" Так вот: что это, я вас спрашиваю".
- "Максим, вы проказник. Не прекращайте. Уже ждем летних фото. Боюсь, чтобы мой тонометр выдержал. P.S. Если что, с вас тонометр".
- "Девочки, как на американских горках с вами живем. Успевай только смотреть – то он с просекко по горам, то он бегун, то зубы свои показывает".
Материал по теме
29 января 2026 года мы писали, что Максим Галкин неожиданно стал новым интернет-крашем. Поклонницы отмечали, что артист изменился до неузнаваемости, и завалили его многочисленными комплиментами. Некоторые написали, что Галкин – "лучшая инвестиция Аллы Пугачёвой".
Позднее Максима заподозрили в измене звездной жене. Такие предположения стали оставлять в комментариях под его снимками из Куршевеля, где юморист отдыхал с детьми. Но 4 февраля Галкин "ответил" на слухи, опубликовав фото с Аллой Пугачёвой.