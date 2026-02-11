#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Аж в жар кинуло": Максим Галкин вновь взбудоражил поклонниц

юморист Максим Галкин, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 17:21 Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный российский телеведущий и юморист Максим Галкин накануне, 10 февраля 2026 года, вновь заставил сердца поклонниц биться быстрее, опубликовав новую порцию своих фото, сообщает Zakon.kz.

Снимками, сделанными во время отдыха на элитном горнолыжном курорте во Французских Альпах – Куршевеле – 49-летний супруг примадонны Аллы Пугачёвой поделился в своем Instagram.

Новые кадры, в которых Максим предстал в лыжном и классическом костюме, вновь взбудоражили его поклонниц:

  • "Боже".
  • "Аж в жар кинуло".
  • "Глаз не оторвать".
  • "Решил добить, так сказать".
  • "Когда мужчина украсил зиму".
  • "Остановите планету, я сойду".
  • "Как с обложки журнала Gentlemen’s Quarterly".
  • "Пусть эта карусель фоток никогда не заканчивается".
  • "Лучшая карусель, которую я листала за последнее время".
  • "Прожить полжизни и только сейчас подписаться на Галкина".
  • "Максим, наша нервная система не выдерживает такого напора".
  • "Во всех одеждах вы красивый, Максим! Настоящий спортсмен! Любим вас!"
  • "Раньше восхищалась тем, как вы ведете передачи, а теперь только вашим шикарно-элегантно-спортивным видом".
  • "Спортивно-элегантен. Черт побери! Голосую за 1-ю и 7-ю. "Эти глаза напротив. Что это? Что это?" Так вот: что это, я вас спрашиваю".
  • "Максим, вы проказник. Не прекращайте. Уже ждем летних фото. Боюсь, чтобы мой тонометр выдержал. P.S. Если что, с вас тонометр".
  • "Девочки, как на американских горках с вами живем. Успевай только смотреть – то он с просекко по горам, то он бегун, то зубы свои показывает".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 17:21
Галкин продолжает покорять фанатов новым образом

29 января 2026 года мы писали, что Максим Галкин неожиданно стал новым интернет-крашем. Поклонницы отмечали, что артист изменился до неузнаваемости, и завалили его многочисленными комплиментами. Некоторые написали, что Галкин – "лучшая инвестиция Аллы Пугачёвой".

Позднее Максима заподозрили в измене звездной жене. Такие предположения стали оставлять в комментариях под его снимками из Куршевеля, где юморист отдыхал с детьми. Но 4 февраля Галкин "ответил" на слухи, опубликовав фото с Аллой Пугачёвой.

