Культура и шоу-бизнес

Мадина Садвакасова показала, с каким размахом отметила 70-летие мамы и кого из звезд пригласила

певица Мадина Садвакасова с мамой, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 15:45 Фото: Instagram/sadvakasovamadina
В начале октября 2025 года в семье известной казахстанской певицы Мадины Садвакасовой произошло важное событие – ее матери Култаи Умбетовой исполнилось 70 лет. В честь этого 46-летняя артистка устроила грандиозный той, кадрами которого поделилась в Instagram 15 октября, сообщает Zakon.kz.

Судя по роликам, торжество прошло в одном из банкетных залов Алматы и собрало более 300 гостей: родственники, друзья, одноклассники и звезды казахстанского шоу-бизнеса. В числе приглашенных были Роза Рымбаева, Макпал Жунусова, Кудайберген Бекишев, Рамазан Стамгазиев, Беркут и Аиша, Гульзира и Нуртас Айдарбековы, Сакен Майгазиев, Бейбит Сейдуалиева, Айкын и другие.

По словам Садвакасовой, ее мама получила много ценных подарков, в том числе казахские шапаны, новый IPhone, а также путевку в Дубай. Больше предстоящему путешествию был рад отец певицы, который ни разу не был в Дубае.

"Тысяча миллионов благодарностей всем, кто пришел и не смог прийти на той. И подписчики продолжают писать свои пожелания. Пусть такой той, радость будет и в ваших домах! Желаю нашим мамам более 100 лет!" – написала Мадина.

Поклонники Садвакасовой еще раз поздравили ее маму с юбилеем, пожелав родителям артистки крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 15:45
Мадина Садвакасова унесла iPhone с вечеринки Баян Алагузовой

Ранее мы писали, что родители Кайрата Нуртаса зажгли на юбилее мамы Мадины Садвакасовой. Подробнее об этом – здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
