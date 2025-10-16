Мадина Садвакасова показала, с каким размахом отметила 70-летие мамы и кого из звезд пригласила
Судя по роликам, торжество прошло в одном из банкетных залов Алматы и собрало более 300 гостей: родственники, друзья, одноклассники и звезды казахстанского шоу-бизнеса. В числе приглашенных были Роза Рымбаева, Макпал Жунусова, Кудайберген Бекишев, Рамазан Стамгазиев, Беркут и Аиша, Гульзира и Нуртас Айдарбековы, Сакен Майгазиев, Бейбит Сейдуалиева, Айкын и другие.
По словам Садвакасовой, ее мама получила много ценных подарков, в том числе казахские шапаны, новый IPhone, а также путевку в Дубай. Больше предстоящему путешествию был рад отец певицы, который ни разу не был в Дубае.
"Тысяча миллионов благодарностей всем, кто пришел и не смог прийти на той. И подписчики продолжают писать свои пожелания. Пусть такой той, радость будет и в ваших домах! Желаю нашим мамам более 100 лет!" – написала Мадина.
Поклонники Садвакасовой еще раз поздравили ее маму с юбилеем, пожелав родителям артистки крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни.
