Родители Кайрата Нуртаса зажгли на юбилее мамы Мадины Садвакасовой

Родители казахстанского певца Кайрата Нуртаса опубликовали видео с тоя певицы Мадины Садвакасовой. Они сумели подарить гостям незабываемый концерт, сообщает Zakon.kz.

Гульзира Айдарбекова разместила в своем аккаунте видео, на котором она вместе с мужем исполняют песни на торжестве. Гости поддержали ее исполнение зажигательными танцами. Среди знаменитых гостей той посетили – Роза Рымбаева, певец Беркут, Макпал Жунусова и другие.

Фолловеры матери певца прокомментировали публикацию:

Отличная пара – радует глаз.

Дай Аллах вам долгую жизнь!

Пусть ваш союз будет крепким, красиво старейте вместе и пусть нам тоже повезет так, как вам.

Ранее Кайрат Нуртас в преддверии большого события трогательно обратился к поклонникам.