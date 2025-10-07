#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Родители Кайрата Нуртаса зажгли на юбилее мамы Мадины Садвакасовой

Фото: Instagram/aidarbekov_nurtas
Родители казахстанского певца Кайрата Нуртаса опубликовали видео с тоя певицы Мадины Садвакасовой. Они сумели подарить гостям незабываемый концерт, сообщает Zakon.kz.

Гульзира Айдарбекова разместила в своем аккаунте видео, на котором она вместе с мужем исполняют песни на торжестве. Гости поддержали ее исполнение зажигательными танцами. Среди знаменитых гостей той посетили – Роза Рымбаева, певец Беркут, Макпал Жунусова и другие.

Фолловеры матери певца прокомментировали публикацию:

  • Отличная пара – радует глаз.
  • Дай Аллах вам долгую жизнь!
  • Пусть ваш союз будет крепким, красиво старейте вместе и пусть нам тоже повезет так, как вам.

Ранее Кайрат Нуртас в преддверии большого события трогательно обратился к поклонникам.

Аксинья Титова
