Звезда 80-х – супермодель Аннабель Скофилд ушла из жизни

Известная британская модель и актриса Аннабель Скофилд скончалась 28 февраля в Лос-Анджелесе после того, как у нее диагностировали рак мозга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, 62-летняя актриса была наиболее известна своей работой в качестве модели в 1980-х годах и сотрудничеством с модным фотографом Дэвидом Бейли.

После постановки диагноза она публиковала обновления о своем здоровье на странице GoFundMe, созданной для сбора средств на покрытие расходов после выздоровления.

Последнее обновление было опубликовано 18 января. В нем Скофилд сообщила, что недавно перенесла экстренную операцию по удалению новообразования из носовой полости.

Мелисса Ричардсон, владелица лондонского агентства Take Two, которое начало представлять интересы Скофилд в начале ее карьеры, вспомнила о жизни покойной модели, назвав ее работу неотъемлемой частью успеха агентства.

В разгар своей успешной модельной карьеры она переехала в Лос-Анджелес и получила повторяющуюся роль в популярном прайм-тайм сериале "Даллас". В 12 эпизодах она играла Лорел Эллис, выступая вместе с Ларри Хагманом в роли Джей Ар Юинга в 11-м сезоне сериала.

Аннабель впоследствии снялась в полнометражных фильмах, в том числе в "Глазе вдовы". Она также работала за камерой, будучи членом съемочной группы фильмов "Братья Гримм", "Роковая судьба" и "Город Эмбер".

Позже она основала собственную продюсерскую компанию Bella Bene Productions, для которой занималась производством рекламных роликов и модных проектов.

Затем в 2013 году она написала роман, вдохновленный ее опытом работы моделью и актрисой в 1980-х годах.

Ранее заявившая о романе с Джимом Керри Волочкова объявила его мертвым.