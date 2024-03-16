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Дом звезды фильма "Отряд самоубийц" сгорел дотла на Голливудских холмах

у супермодели сгорел дом, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 20:07 Фото: Instagram/caradelevingne
В ночь на 16 марта в доме британской супермодели и актрисы Кары Делевинь случился пожар. Дом за 7 млн долларов сгорел почти дотла в Лос-Анджелесе на Голливудских холмах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Page Six, возгорание произошло на заднем дворе дома посреди ночи, после чего огонь охватил одну из комнат и перекинулся на чердак. У дома полностью обрушилась крыша.

Уточняется, что пожарный и один из проживающих в доме были госпитализированы. Пожар тушили около двух часов на площади 618 кв. м. В этот момент модель Кара Делевинь находилась в Лондоне. Пожарным удалось вынести из пожара двух питомцев модели – котят.

"Мое сердце сегодня разбито. Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока. Цените то, что у вас есть", – написала модель в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что гараж, автомобиль и хозпостройка сгорели в Усть-Каменогорске.

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