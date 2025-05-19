Али Окапов показал архивные фото с отцом, мамой и братишкой

Известный казахстанский исполнитель Али Окапов накануне, 18 мая 2025 года, порадовал подписчиков в Instagram архивными семейными фотографиями, сообщает Zakon.kz.

Изначально снимками в Stories поделилась его супруга – кобызистка и солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай. Позднее 33-летний певец архивные кадры репостнул к себе. На них совсем маленький Али позирует с братишкой Мади, с мамой Розой Рымбаевой, а также с отцом Таскыном Окаповым.

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

Днем ранее Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение к поклонникам. Компанию братьям составил певец Жубаныш Жексенулы, на песню которого сыновья Рымбаевой выпустили кавер.

Али и Мади поблагодарили Жексенулы за то, что он дал им возможность записать кавер на песню "Өкінбе сен". Также братья предложили поклонникам оценить их творение.

Подписчики, судя по комментариям, остались в восторге от кавера. Они похвалили братьев и предложили им дать семейный концерт:

"Шикарный голос, Али и Мади".

"Дайте семейный концерт! Будем ждать!"

"Спасибо Розе за таких воспитанных сыновей".

"Всегда смотрю на них с большим восхищением".

"Жубаныш не стареет совсем и голос шикарный! Удачи вам, ребята".

"Браво, браво, еще раз браво! Вы – молодцы! У вас круто получается!"

"Алижан, Мадижан, желаю вам большой удачи, пусть ваш путь будет открытым!"

"Очень красиво поeте, красивое исполнение, алматинский стиль чувствуется! Больших побед вам, спасибо за такие песни, они нас радуют!"

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