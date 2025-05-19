#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
509.51
570.6
6.3
Культура и шоу-бизнес

Али Окапов показал архивные фото с отцом, мамой и братишкой

Али Окапов показал архивные фото с отцом, мамой и братишкой, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 14:14 Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский исполнитель Али Окапов накануне, 18 мая 2025 года, порадовал подписчиков в Instagram архивными семейными фотографиями, сообщает Zakon.kz.

Изначально снимками в Stories поделилась его супруга – кобызистка и солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай. Позднее 33-летний певец архивные кадры репостнул к себе. На них совсем маленький Али позирует с братишкой Мади, с мамой Розой Рымбаевой, а также с отцом Таскыном Окаповым.

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

Днем ранее Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение к поклонникам. Компанию братьям составил певец Жубаныш Жексенулы, на песню которого сыновья Рымбаевой выпустили кавер.

Али и Мади поблагодарили Жексенулы за то, что он дал им возможность записать кавер на песню "Өкінбе сен". Также братья предложили поклонникам оценить их творение.

Подписчики, судя по комментариям, остались в восторге от кавера. Они похвалили братьев и предложили им дать семейный концерт:

  • "Шикарный голос, Али и Мади".
  • "Дайте семейный концерт! Будем ждать!"
  • "Спасибо Розе за таких воспитанных сыновей".
  • "Всегда смотрю на них с большим восхищением".
  • "Жубаныш не стареет совсем и голос шикарный! Удачи вам, ребята".
  • "Браво, браво, еще раз браво! Вы – молодцы! У вас круто получается!"
  • "Алижан, Мадижан, желаю вам большой удачи, пусть ваш путь будет открытым!"
  • "Очень красиво поeте, красивое исполнение, алматинский стиль чувствуется! Больших побед вам, спасибо за такие песни, они нас радуют!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 14:14
Невестка Розы Рымбаевой опубликовала трендовое видео с сыном

28 апреля 2025 года мы писали, что сыновья Розы Рымбаевой перепели ее знаменитую песню.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Снимается кино: проведен кастинг для фильма "Сказ о розовом зайце 2 – Бұзылған қан"
Культура и шоу-бизнес
13:55, Сегодня
Снимается кино: проведен кастинг для фильма "Сказ о розовом зайце 2 – Бұзылған қан"
Дава и Мари Краймбрери стали родителями
Культура и шоу-бизнес
13:43, Сегодня
Дава и Мари Краймбрери стали родителями
Студентка из Атырау вышла в финал вокального телепроекта "Голос Азербайджана"
Культура и шоу-бизнес
12:07, Сегодня
Студентка из Атырау вышла в финал вокального телепроекта "Голос Азербайджана"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: