"Богиня": новая фотосессия Айи Шалкар сразила фанатов

Казахстанская художница и модель Айя Шалкар вновь оказалась в центре внимания соцсетей, представив эффектную фотосессию в контрастных стилях, передает Zakon.kz.

Девушка опубликовала серию кадров, которые наглядно демонстрируют ее умение перевоплощаться: от дерзкого образа "роковой брюнетки" в кожаной куртке до хрупкого и нежного облика в светлых тонах.

"Двоится в глазах", – подписала публикацию сама Айя 5 марта 2026 года.

Подписчики мгновенно отреагировали на обновление: пост собрал тысячи лайков и сотни восторженных комментариев. Фанаты называют модель "богиней" и отмечают, что от новых снимков буквально невозможно оторвать глаз.

Дива.

Самая красивая!

Богиня!

Не могу оторваться.

