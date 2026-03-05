"Богиня": новая фотосессия Айи Шалкар сразила фанатов
Казахстанская художница и модель Айя Шалкар вновь оказалась в центре внимания соцсетей, представив эффектную фотосессию в контрастных стилях, передает Zakon.kz.
Девушка опубликовала серию кадров, которые наглядно демонстрируют ее умение перевоплощаться: от дерзкого образа "роковой брюнетки" в кожаной куртке до хрупкого и нежного облика в светлых тонах.
"Двоится в глазах", – подписала публикацию сама Айя 5 марта 2026 года.
Подписчики мгновенно отреагировали на обновление: пост собрал тысячи лайков и сотни восторженных комментариев. Фанаты называют модель "богиней" и отмечают, что от новых снимков буквально невозможно оторвать глаз.
- Дива.
- Самая красивая!
- Богиня!
- Не могу оторваться.
Ранее Жулдыз Абдукаримова сделала жесткое заявление о своей дочери.
