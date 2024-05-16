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Устроивших любовную драму в соцсетях Аскара Ильясова и Айю Шалкар обвинили в хайпе

Устроивших любовную драму в соцсетях Айю Шалкар и Аскара Ильясова обвинили в хайпе, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 14:38 Фото: Instagram/askar.ilyassov, Instagram/aya_shalkar
Казахстанского актера Аскара Ильясова и модель Айю Шалкар фанаты заподозрили в хайпе из-за скандала, который экс-влюбленные устроили в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что 11 мая 2024 года стало известно, что в Казахстане назревает еще одна любовная драма, участниками которой стали Айя Шалкар и Аскар Ильясов. Днем ранее модель и актер опубликовали Instagram-Stories, в которых заявили о расставании. Только вот Айя негативно отозвалась об отношениях с актером, после чего Аскар открестился от статуса абьюзера и предложил модели записать совместное интервью.

Сегодня, 16 мая, актер опубликовал несколько кадров из спектакля, в котором, по его словам, "мужчина и женщина пытаются найти новые способы понять друг друга".

"Скоро на сцене", – добавил Аскар Ильясов.

Если одни комментаторы спросили у актера, почему он обидел Айю, то другие предположили, что модель сделала хорошую рекламу для спектакля. Но большинство были едины во мнении и обвинили их в хайпе:

  • "Тонко".
  • "Зачем Айю обидел?"
  • "Кажется, это был маркетинг".
  • "Айя сделала промо спектакля, наверное".
  • "Классный пиар получился! Аплодисменты! Попались все".
  • "Аскар, мы с тобой, я против абьюза, но Шалкар на фоне всего происходящего в нашей стране – решила хайпануть".
  • "Считаю, что Аскар – очень воспитанный, прекрасный актер, а все те, кто хочет нажиться на его славе, их просто жалко. Надеюсь, что с ним рядом будет мудрая девушка, которая не будет выносить малейший сор из избы".

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